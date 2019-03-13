Вера Брежнева откровенно рассказала о жизни с Меладзе (видео)

Певица призналась, что они с мужем прислушиваются друг к другу.

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Известная украинская певица Вера Брежнева не любит говорить на публике о семейной жизни с продюсером Константином Меладзе.

Такое признание она сделала в программе "Слава+", заявив, что их отношения базируются на партнерстве, творчестве и любви. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале.

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"Я не люблю свои чувства выносить на всеобщее обозрение. Я могу говорить о чувствах к миру, к земле с людьми, к этим людям, когда я на концертах. Но о чувствах к своему мужу я не считаю нужным кому-то говорить", – рассказала Брежнева.

Она призналась, что они с мужем прислушиваются друг к другу.

"Мы часто советуемся друг с другом по поводу рабочих отношений и внутренних сомнений. Есть большой плюс, что Костя – бизнесмен и продюсер... Мне не приходится во многих вещах лезть и трогать. Что касается женской поддержки мужчины, который идет вперед и ему нужен тыл, то это я", – подытожила певица.

Ранее известный композитор и продюсер Константин Меладзе поделился подробностями личной жизни.