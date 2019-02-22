"Мое путешествие закончено": Константин Меладзе откровенно рассказал о Брежневой и Украине (видео)

Композитор признался, что на сегодня живет на три страны.

Известный композитор и продюсер Константин Меладзе поделился подробностями личной жизни.

Их он раскрыл в программе "Vласть vs Vлащенко", видеоинтервью опубликовано на YouTube-канале.

Продюсер заявил, что хоть решил осесть в Италии, но продолжает разрываться между тремя странами.

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"В Италии у нас дом и там мы так сказать живем. У меня дома разбросаны по трем странам. У меня три города и три дома. И ощущение дома все время меняется, блуждает из страны в страну. Но сейчас мне кажется, мой основной дом именно там. Это Северная Италия. Озеро Гарда. Место выбирают люди как? Какой-то магнетизм есть в этом месте и там хочется поселиться. Я так же поселился в Киеве в 98 в свое время. И теперь грубо говоря спустя 20 лет, по этому же принципу мы поселились в месте, которое нам понравилось и где захотелось с Верой осесть", – пояснил Меладзе.

Он заявил, что Вера Брежнева – это его окончательный жизненный выбор. Она заботится о здоровье супруга и даже приучила его к здоровому образу жизни.

"По женщинам мое путешествие закончено, потому что я ее для себя выбрал. Менять женщин с выгодой для себя весьма проблематично. Каждое расставание несет огромный стресс...", - отметил Меладзе.

Напомним, ранее выступление строящей в РФ карьеру украинской певицы Веры Брежневой вырезали из эфира российского канала НТВ.