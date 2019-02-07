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"Пошла пена изо рта": госпитализирована известная российская актриса

21:43, 07 февраля 2019
Общество
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Кадр из фильма "Чародеи"

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Об этом сообщает Telegram-канал 112. Отмечается, что ей стало плохо в квартире во время просмотра телевизора.

"У 61-летней актрисы начались судороги, пошла пена изо рта. Прибывшие медики оказали необходимую помощь, сейчас состояние актрисы стабилизировалось", - говорится в сообщении.

Она снималась в фильмах "Экипаж", "Чародеи", "Человек с бульвара Капуцинов", "Слезы капали", "Приказано взять живым".

Ранее СМИ сообщали, что известный российский актер Марат Башаров жестоко избил жену.

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Теги: #актриса#актриса Яковлева