"Пошла пена изо рта": госпитализирована известная российская актриса

Яковлева - звезда фильма "Экипаж" и "Чародеи".

Советская и российская актриса Александра Яковлева срочно доставлена в госпиталь Санкт-Петербурга.

Читайте такжеУмер звезда сериала "Универ"

Об этом сообщает Telegram-канал 112. Отмечается, что ей стало плохо в квартире во время просмотра телевизора.

"У 61-летней актрисы начались судороги, пошла пена изо рта. Прибывшие медики оказали необходимую помощь, сейчас состояние актрисы стабилизировалось", - говорится в сообщении.

Она снималась в фильмах "Экипаж", "Чародеи", "Человек с бульвара Капуцинов", "Слезы капали", "Приказано взять живым".

Ранее СМИ сообщали, что известный российский актер Марат Башаров жестоко избил жену.