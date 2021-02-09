Таким образом компания хочет ослабить свою зависимость от продаж рекламы.

Twitter рассматривает возможность введения платных функций для пользователей социальной сети, чтобы уменьшить зависимость компании от продаж рекламы.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Среди предложенных платных функций:

отключение рекламы в ленте пользователя

подписка на сервис TweetDeck (сейчас им можно пользоваться бесплатно и без рекламы)

подписка на эксклюзивный контент (возможно, пользователи могли бы создавать особый контент для отдельных фолловеров, которые оформили подписку)

возможность загружать видео лучшего качества или более длинной продолжительности

верификация для страниц бизнеса

доступ к более подробной аналитике

другие функции для пользователей (например, возможность выбирать собственное оформление страницы, создавать эксклюзивные хэштеги или стикеры)

Читайте такжеДуров анонсировал монетизацию Telegram: новая рекламная платформа и платные стикерыКроме того, Twitter также думает над введением «‎‎отмены отправки» твитов. Эта функция фигурировала в опросах компании, данные которых прошлым летом обнародовал журналист Эндрю Рот.

По словам бывших сотрудников компании, Twitter уже годами рассматривает идею платных функций. В частности, в 2017 году администрация соцсети изучала возможность платной подписки на TweetDeck. Однако в конце концов от идеи отказались, и ни одна функция подписки никогда не тестировалась.

Представитель компании подтвердил изданию TechCrunch, что Twitter действительно проводит исследования и экспериментирует с новыми моделями, однако сообщить подробности отказался.

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Перевод: Катерина Комолова