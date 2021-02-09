Twitter рассматривает возможность введения платных функций для пользователей социальной сети, чтобы уменьшить зависимость компании от продаж рекламы.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Среди предложенных платных функций:
- отключение рекламы в ленте пользователя
- подписка на сервис TweetDeck (сейчас им можно пользоваться бесплатно и без рекламы)
- подписка на эксклюзивный контент (возможно, пользователи могли бы создавать особый контент для отдельных фолловеров, которые оформили подписку)
- возможность загружать видео лучшего качества или более длинной продолжительности
- верификация для страниц бизнеса
- доступ к более подробной аналитике
- другие функции для пользователей (например, возможность выбирать собственное оформление страницы, создавать эксклюзивные хэштеги или стикеры)
Читайте такжеДуров анонсировал монетизацию Telegram: новая рекламная платформа и платные стикерыКроме того, Twitter также думает над введением «отмены отправки» твитов. Эта функция фигурировала в опросах компании, данные которых прошлым летом обнародовал журналист Эндрю Рот.
По словам бывших сотрудников компании, Twitter уже годами рассматривает идею платных функций. В частности, в 2017 году администрация соцсети изучала возможность платной подписки на TweetDeck. Однако в конце концов от идеи отказались, и ни одна функция подписки никогда не тестировалась.
Представитель компании подтвердил изданию TechCrunch, что Twitter действительно проводит исследования и экспериментирует с новыми моделями, однако сообщить подробности отказался.
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