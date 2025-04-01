Окаменелость, теперь официально названная Keurbos susanae, была найдена в южноафриканском сланце Сум, слое горных пород к северу от Кейптауна.

Крошечная окаменелость с необычайно хорошо сохранившимся внутренним содержимым переписывает то, что мы знаем о древней жизни. Об этом пишет Earth.com.

Обнаруженная 25 лет назад и ласково названная "Сью", она отличается от большинства других окаменелостей своего времени. Вместо того чтобы демонстрировать прочную внешнюю оболочку, как другие членистоногие, это существо дает редкий взгляд внутрь - предлагая взглянуть на мышцы, сухожилия и кишки ордовикского периода, 444 миллиона лет назад.

Окаменелость, теперь официально названная Keurbos susanae, была найдена в южноафриканском сланце Сум, слое горных пород к северу от Кейптауна, который образовался после масштабного глобального вымирания. Полное исследование было опубликовано в журнале Palaeontology.

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За это время холодный климат уничтожил около 85% видов Земли. Каким-то образом несколько морских существ выжили в этом бассейне, и Сью была среди них. Эту необычную окаменелость недавно изучали ученые из Университета Лестера. Профессор Сара Гэбботт из Школы географии, геологии и окружающей среды Университета Лестера сказала:

"Сью - это вывернутое наизнанку, безногое, безголовое чудо. Примечательно, что ее внутренности представляют собой минерализованную капсулу времени: мышцы, сухожилия, сухожилия и даже кишки, все сохранившиеся в невообразимых деталях. И все же ее прочный панцирь, ноги и голова отсутствуют - без сомнения, они были утрачены из-за разложения более 440 миллионов лет назад".

Важно, что Сью выделяется тем, что окаменели ее внутренние органы, а не ее внешняя оболочка - это редкость. Большинство окаменелых членистоногих - членов группы, в которую входят пауки, омары и многоножки - сохраняют твердые части тела, такие как экзоскелеты. В случае Сью мягкие ткани были запечатаны уникальными условиями на древнем морском дне. Отсутствие кислорода в сочетании с токсичным сероводородом в отложениях, вероятно, способствовало созданию среды, в которой ее мягкие ткани не разлагались и могли оставаться нетронутыми.

Ученые считают, что в ее сохранении таким образом участвовал странный химический процесс. Хотя они уверены, что Сью была примитивным морским членистоногим, ее точное место в эволюционной истории все еще неясно.

"Теперь мы уверены, что она была примитивным морским членистоногим, но ее точные эволюционные связи остаются удручающе неуловимыми", - объяснила профессор Гэбботт.

Интересно, что ее уникальная сохранность затрудняет сопоставление ее с другими известными видами того времени. Большинство сопоставимых окаменелостей показывают только твердые внешние оболочки или конечности, предлагая мало внутренних деталей для сравнения. Не имея современных эквивалентов и других подобных образцов, Сью остается загадкой. Никаких других окаменелостей с таким же уровнем детализации не было обнаружено за более чем два десятилетия поисков. А первоначальный карьер, где была найдена Сью, - небольшой участок на обочине дороги - практически исчез. Профессор Гэбботт отметила:

"Это был ультрамарафон исследовательских усилий. В значительной степени, потому что эта окаменелость так прекрасно сохранилась, в ней так много анатомии, которую нужно интерпретировать... Я всегда надеялась найти новые образцы, но, похоже, после 25 лет поисков эта окаменелость стала исчезающе редкой - так что я больше не могу ждать".

Поэтому она назвала окаменелость Keurbos susanae, или Сью, в честь своей матери.

"Тем более, что недавно моя мама сказала мне: "Сара, если ты собираешься назвать эту окаменелость в мою честь, тебе лучше поторопиться и сделать это, пока я не оказалась в земле и не окаменела". Я говорю маме в шутку, что назвала ископаемое Сью в ее честь, потому что это хорошо сохранившийся экземпляр. Но, по правде говоря, я назвала ее Сью, потому что мама всегда говорила, что я должна заниматься карьерой, которая делает меня счастливой, какой бы она ни была. Для меня это копание камней, поиск окаменелостей и затем попытки выяснить, как они жили, что они говорят нам о древней жизни и эволюции на Земле", - поделилась она.

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