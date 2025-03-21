Исследователи надеются, что это уникальное открытие может проложить путь к поиску других ископаемых, скрытых в вулканических породах.

Ученые наконец-то разгадали тайну того, как окаменелые перья 30 000-летнего стервятника сохранились с таким беспрецедентным уровнем детализации.

Как пишет Live Science, белоголовый сип, который был первоначально обнаружен в вулканическом комплексе Колли Альбани к юго-востоку от Рима, Италия, в 1889 году, был найден в невероятно хорошем состоянии - у него даже были следы его нежных перьев крыльев и век.

С момента открытия исследователи ломали голову над тем, как именно птица так хорошо сохранилась. Теперь, в новом исследовании, опубликованном в журнале Geology, исследователи предполагают, что эта редкая сохранность таких сложных деталей может быть связана с крошечными богатыми кремнием кристаллами, называемыми цеолитами, которые образовались, когда останки птицы были погребены в пепле извергающегося вулкана.

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Интересно, что это будет первый случай, когда окаменелые мягкие ткани, такие как перья, были найдены сохранившимися в вулканическом пепле. Ведущий автор исследования Валентина Росси, палеобиолог из Университетского колледжа Корка в Ирландии заявила:

"Окаменелые перья обычно сохраняются в древних илистых породах, отложенных в озерах или лагунах. Ископаемый стервятник сохранился в отложениях пепла, что крайне необычно. Анализируя оперение ископаемого стервятника, мы оказались на неизведанной территории. Эти перья совсем не похожи на то, что мы обычно видим в других ископаемых".

Эта окаменелость была впервые найдена в предгорьях горы Тусколо в Италии в 1889 году местным землевладельцем. Палеонтологи того времени отметили редкую сохранность перьев в вулканической породе. Однако со временем большая часть окаменелости была утеряна, сохранились только перья одного крыла, а также голова и шея птицы. В последние годы ученые повторно проанализировали окаменелость, выявив сложные детали век и кожи стервятника.

В новом исследовании ученые использовали электронные микроскопы и химические тесты для изучения окаменелых перьев, которые показали, что окаменелости сохранились в трех измерениях. Это очень необычно для перьев, которые обычно оставляют только двумерные окаменелые углеродные отпечатки в породах. Трехмерные перья ранее находили только в янтаре.

Исследователи смогли увидеть детали структуры перьев размером до одного микрона и обнаружили, что окаменелости перьев были сделаны из цеолита, минерала, который часто ассоциируется с вулканической средой.

"Цеолиты - это минералы, богатые кремнием и алюминием, и они распространены в вулканических и гидротермальных геологических условиях. Цеолиты могут образовываться как первичные минералы (с красивыми кристаллами) или могут образовываться вторично, во время естественного изменения вулканического стекла и пепла", - рассказала Росси.

Важно, что это открытие является первым случаем, когда перья были найдены сохранившимися таким образом и с таким высоким уровнем детализации. Кроме того, никаких других ископаемых, сохранившихся в цеолите, никогда не было обнаружено. Тот факт, что эти перья сохранились в цеолите, указывает на то, что древний стервятник, вероятно, был погребен в огромном облаке вулканического пепла, который был намного холоднее пирокластических потоков, которые обожгли Помпеи во время извержения Везувия. Росси добавила:

"Прекрасная сохранность структур перьев указывает на то, что туша стервятника была погребена в низкотемпературном пирокластическом отложении".

Интересно, что этот пепел, вероятно, кристаллизовался в цеолит после реакции с водой в течение нескольких дней, и крошечные кристаллы минерала постепенно заменили каждую клетку и деталь останков птицы.

"Вулканические отложения связаны с горячими, быстро движущимися пирокластическими потоками, которые разрушат мягкие ткани. Однако эти геологические условия сложны и могут включать низкотемпературные отложения, которые могут сохранять мягкие ткани на клеточном уровне", - заявил соавтор исследования Давид Юрино, доцент кафедры палеонтологии позвоночных в Миланском университете

Исследователи надеются, что это уникальное открытие может проложить путь к поиску других ископаемых, скрытых в вулканических породах.

"Окаменелости постоянно удивляют нас, будь то новые виды ископаемых, странные новые формы тела или, в данном случае, новые стили сохранения ископаемых. Мы никогда не ожидали найти деликатные ткани, такие как перья, сохранившиеся в вулканической породе. Подобные открытия расширяют диапазон потенциальных типов пород, где мы можем найти окаменелости, даже те, которые сохраняют хрупкие мягкие ткани", - отметила соавтор исследования Мария Макнамара, профессор палеонтологии в Университетском колледже Корка.

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Группа палеонтологов из разных стран обнаружила в Марокко древнейшего из известных цераподов, группы небольших травоядных динозавров, которые прыгали на двух ногах, как современные птицы. Они принадлежали к орнитисхиям, динозаврам с "птицетазовыми" бедрами.

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