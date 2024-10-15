Теперь архелоги ломают голову над тем, кем был этот гладиатор,о котором им известно лишь его имя.

В Турции нашли гробницу римского гладиатора, в которой были останки 12 людей, но его останков нет.

Находка проливает больше света на историю ключевого древнего средиземноморского портового города Эфес, заявили в Министерстве культуры и туризма Турции.

Гробница на холме Аясулук принадлежала гладиатору по имени Евфрат, который жил в третьем веке. Однако, дело в том, что 200 лет спустя ее повторно использовали в качестве братской могили для 12 человек, пишет Independent.

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"Из надписи на гробнице мы знаем, что изначально она была для гладиаторов. Саркофаг был построен в III веке н. э.", - рассказал археолог Синан Мимароглу из Университета им. Мустафы Кемаля в Хатае.

Археологи подозревают, что захороненные люди были представителями высшего класса или духовенства. "Маловероятно, что обычного человека похоронили бы таким скрупулезным образом", - сказал Мимароглу.

Однако о гладиаторе, кроме его имени, больше никаких ведомостей нет. В настоящее время исследователи оценивают гравюры на крышке саркофага, чтобы лучше понять, что это был за гладиатор и период, в который он жил.

Ученые обнаружили, что крышка была добавлена ​​к гробнице около восьмого века, а также три крестовых рельефа, датируемых пятым веком. Под ней был мраморный пол, зарытый примерно на 20 см под базиликой, дренажная система и несколько других гробниц.

Последнее открытие проливает больше света на историю древнего города, который, по данным ЮНЕСКО, считался одним из крупнейших и важнейших в древнем Средиземноморье. Его происхождение окутано тайной, но археологи думают, что им управляла череда завоевателей, включая персов и греков. Затем при Римской республике Эфес был признан "свободным" городом и точкой древней торговли между Востоком и Западом. Это был один из важнейших средиземноморских портов, использовавшихся для экспорта продукции в Грецию, Италию.

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