На некоторых планетах метеоритная бомбардировка никогда не прекращается.

Новый анализ данных, собранных сейсмометром на Марсе, показал, что метеориты врезаются в Красную планету гораздо чаще, чем когда-либо думали ученые.

Похоже, что Марс переживает абсолютную катастрофу, допускают ученые, основываясь на количестве толчков, связанных с ударами, выявленными модулем Mars InSight за время его эксплуатации, пишет Sciencealert.

Группа ученых подсчитала, что Марс почти ежедневно подвергается ударам камней размером с баскетбольный мяч, врезающихся в его поверхность.

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"Результаты, сопоставленные с орбитальными изображениями, показывают, что сейсмология является отличным инструментом для измерения скорости ударов", - прокомментировала ученый-планетолог Жеральдин Зенхаузерн из ETH Zurich в Швейцарии.

Она отметила, что Mars InSight за четыре года своей миссии по наблюдению за недрами Марса, произвел революцию в нашем понимании Красной планеты. "Раньше мы думали, что Марс довольно скучен внутри; InSight выявил целое богатство тектонической и магматической активности, которая ранее ускользала от нашего внимания, а также раскрыл внутренний состав планеты", - рассказала специалист.

Еще одним важным моментом, который обнаружила чувствительная лаборатория, были слабые удары камней, врезающихся в марсианскую кору. Это дало ученым новый инструмент для оценки скорости столкновений с Марсом, что, в свою очередь, может помочь уточнить понимание геологической истории планеты.

Скорость образования кратеров на поверхности планеты может помочь оценить ее возраст. Считается, что поверхности с большим количеством кратеров старше; а те, у кого их меньше, соответственно моложе. "Если мы знаем скорость появления этих кратеров, мы можем определить, сколько лет данной поверхности", - отметила ученая.

"Используя сейсмические данные, чтобы лучше понять, как часто метеориты падают на Марс и как эти удары меняют его поверхность, мы можем начать собирать воедино временную шкалу геологической истории и эволюции Красной планеты", - подчеркнула одна из ведущих авторов Наталия Войчицка.

"Можно думать об этом как о своего рода "космических часах", которые помогут нам датировать поверхности Марса и, возможно, в дальнейшем, другие планеты Солнечной системы", - сказала она.

У Марса есть атмосфера, но она более чем в 100 раз тоньше земной. Это означает, что Марс не имеет такой же защиты от столкновений; камни могут падать из космоса практически беспрепятственно.

Кроме того, Марс находится очень близко к поясу астероидов между его орбитой и орбитой Юпитера, поэтому поблизости находится много камней, что способствует высокой частоте столкновений.

Предыдущие оценки скорости столкновения с Марсом основывались на спутниковых изображениях. Спутники на орбите Марса постоянно фотографируют поверхность Марса, фиксируя появление новых кратеров. Это несовершенный способ подсчета ударов сам по себе, но до появления InSight это был лучший доступный вариант.

"Хотя новые кратеры лучше всего можно увидеть на ровной и пыльной местности, где они действительно выделяются, этот тип местности покрывает менее половины поверхности Марса. Однако чувствительный сейсмометр InSight мог услышать каждый удар в пределах досягаемости посадочных модулей", - рассказала Зенхойзерн.

В целом, благодая данным InSight ученые посчитали, что ежегодно на Марсе происходит от 280 до 360 ударов, в результате которых образуется кратер более 8 м - раз в день, а кратеры диаметром более 30 м появляются примерно раз в месяц.

Это не только важно для понимания истории Марса, но также предоставляет ценную информацию, которая поможет подготовиться к исследованию Красной планеты человеком.

"Это первая в своем роде работа, в которой на основе сейсмологических данных определяется, как часто метеориты ударяются о поверхность Марса – что было целью миссии первого уровня миссии Mars InSight. Такие данные учитываются при планировании будущих миссий на Марс", - сказал сейсмолог и геодинамик Доменико Джардини из ETH Zurich.

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