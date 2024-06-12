Астронавт может долететь до Марса, но на обратном пути у него возникнут серьезные проблемы.

Полеты на Марс могут оказаться под угрозой. Новое исследование показало, что длительные космические путешествия могут повлиять на структуру почек астронавтов.

Издание The Independent пишет, что почки ремоделируются под воздействием условий в космосе, а некоторые их части демонстрируют признаки уменьшения после менее чем месячного пребывания в космосе. Полученные данные могут поставить под угрозу планы SpaceX и Nasa по отправке экипажей на Марс в ближайшие десятилетия.

Ученые из Университетского колледжа Лондона (UCL), проводившие исследование, заявили, что микрогравитация и галактическая радиация вызывают серьезные риски для здоровья.

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Будущие полеты на Марс не исключены, но ученые отметили, что во избежание серьезного вреда для астронавтов необходимо будет разработать меры по защите почек. На борту космических кораблей также могут быть внедрены методы восстановления, например, аппараты для диализа.

"Мы знаем, что происходило с астронавтами во время относительно коротких космических полетов, которые проводились до сих пор, в плане увеличения количества проблем со здоровьем, таких как камни в почках", - сказал доктор Кит Сью.

При этом он отметил, что причины этого опасного явления неизвестны, как и последствия длительных полетов в космосе.

"Если мы не разработаем новые способы защиты почек, я бы сказал, что если астронавт сможет долететь до Марса, то на обратном пути ему может понадобиться диализ. Мы знаем, что почки поздно проявляют признаки радиационного поражения; к тому времени, когда это станет очевидным, вероятно, будет уже слишком поздно предотвратить отказ, что катастрофически скажется на шансах миссии на успех", - объяснил Сью.

Колонизация Марса - последние новости

Таинственную дыру на Марсе обнаружил орбитальным аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter компании Nasa. Яма находится рядом со спящим вулканом в районе Арсиа Монс - вулканической равнины, протянувшейся на тысячи километров. Этот регион приподнят относительно остальной части Марса в среднем на 10 км.

Ученые предполагают, что ямы в этом регионе могут быть входом в подземные лавовые трубы, которые являются следствием вулканической истории Марса. Когда внешняя поверхность текучей лавы остыла и затвердела, а внутренняя расплавленная лава вытекла наружу, они оставили после себя трубчатую структуру.

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