Это уникальный раритет, который пробыл на глубине 180 м более 50 лет и до сих пор работает.

Уникальное подводное устройство, известное под ироничным названием "Boaty McBoatface" нашли во время миссии в шотландском озере Лох-Несс. Этим предметом оказалась фотокамера, потерянной под водой еще в 1970 году. Она была частью экспедиции по поиску легендарного лохнесского чудовища, пишет IFLScience.

Легенды о существовании загадочного существа в Лох-Несси существуют веками. Первые упоминания датируются VII веком, когда в биографии Святого Колумбы говорилось, будто в 565 году огромный монстр напал на пловца, но сбежал после приказа святого. Настоящая популярность легенды пришла в 1930-х - вместе с рассказами о "драконе или доисторическом монстре" и знаменитым снимком 1934 года, на котором якобы зафиксирован Несси.

С тех пор проводились многочисленные исследования, направленные на поиск доказательств или попытки объяснить феномен более реалистичными версиями - например, необычными рыбами.

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В 1970 году к одному из таких поисков приобщился профессор Рой Маккал из Чикагского университета, который установил серию фотоловушек под водой, надеясь поймать на пленку загадочного гиганта.

Через 55 лет одна из этих камер была найдена на глубине около 180 метров. Что самое поразительное - камера оставалась целой.

"Это была гениальная фотоловушка, которая состояла из заводной камеры Instamatic со встроенной вспышкой, что позволяло сделать четыре снимка", - рассказал Адриан Шайн, который был участником оригинального проекта и помог идентифицировать находку. "Примечательно, что корпус сохранял камеру сухой в течение последних 55 лет, лежа примерно на 180 м в глубине озера Лох-Несс".

На устройство наткнулись случайно - во время тестового погружения аппарата от Национального океанографического центра Великобритании. Камеру обнаружили благодаря тому, что швартовка зацепилась за винт аппарата.

"Озеро Лох-Несс на глубине 230 метров является идеальным местом для тестирования нашей робототехники, ее датчиков и систем, прежде чем их развертывать в глубинах океана, чтобы помочь ответить на важные вопросы", - прокомментировал инженер по эксплуатации ALR Сэм Смит. "Хотя это была не та находка, которую мы ожидали сделать, но мы рады, что этой частью истории охоты на Несси можно поделиться".

После возвращения устройства на сушу пленку проявили. Хотя на снимках не было найдено никаких подтверждений существования Несси, сам факт того, что камера сработала и сохранилась, стал настоящей сенсацией.

Сейчас камера и пленка переданы в Центр Лох-Несс в Драмнадрочите, где их покажут посетителям - как редкую капсулу времени из глубины и прошлого.

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