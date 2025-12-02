Этот фрукт никогда не рос в дикой природе, а появился путем гибридизации.

Большинство людей воспринимают лимон как один из многих фруктов, которые подарила нам природа. Однако на самом деле это не так. Оказывается, лимон вывели люди путем гибридизации и тщательного культивирования. Об этом пишет американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс в своей колонке для Forbes.

По его словам, задолго до того, как генетика или селекция растений стали развитыми отраслями, в I тысячелетии до н. э., первые земледельцы в Юго-Восточной Азии уже принимали решения, которые превратили дикие виды цитрусовых в острый, ароматный фрукт, который мы знаем сегодня.

Как говорится в исследовании, опубликованном в Bulletin of the Torrey Botanical Club, лимон (Citrus limon) является "ребенком" двух более древних фруктов - горького апельсина (Citrus × aurantium) и цитрона (Citrus medica). Однако ни один из "родителей" не похож на этот яркий, интенсивно кислый фрукт. Тысячи лет назад люди отбирали очень специфические признаки, которые не встречались в природе: повышенную кислотность, толстую кожуру и прочную цедру, которая хорошо переносит транспортировку.

Согласно этому исследованию, лимон, вероятно, был создан где-то в северной Индии или северной Мьянме. В течение последующих веков его совершенствовали селекционным путем. Это означает, что так же, как домашние собаки появились из волков путем целенаправленного разведения, лимоны появились в результате преднамеренного скрещивания и отбора древних цитрусовых. Иными словами, лимоны создала не природа - их создали люди, пояснил биолог.

"Причина появления лимона проста: люди хотели фрукт, который бы делал то, чего не мог ни один натуральный фрукт в то время, - сохранял пищу, маскировал запах порчи, дезинфицировал поверхности и добавлял блюдам насыщенной кислоты. После того, как лимон был создан, он быстро распространился торговыми путями как биохимический многоцелевой инструмент, который можно было использовать как лекарство, приправу и консервант для транспортировки на большие расстояния", - говорится в материале.

Все цитрусовые очень легко поддаются гибридизации

Десятилетиями шли споры о точном ботаническом происхождении лимона. К счастью, пишет Треверс, исследование 2016 года, опубликованное в Annals of Botany, использовало масштабный генетический анализ - комбинацию хлоропластной ДНК, митохондриальных маркеров и более 120 ядерных маркеров - для 133 различных цитрусовых и их диких родственников. Исследователи смогли воссоздать историю появления современных лимонов и лаймов.

Результаты показали, что лимоны возникли в результате многочисленных межвидовых гибридизаций. Проще говоря, их ДНК очень разнообразна: в ней есть следы различных цитрусовых, а конечным общим предком является цитрон, утверждает ученый.

Впрочем, лимоны - не единственные выведенные фрукты. По словам Треверса, все цитрусовые необычно легко поддаются гибридизации, и люди сполна этим воспользовались. Другое исследование 2016 года проследило "родительскую" линию лимонов среди сотен цитрусовых сортов и подтвердило, насколько запутанными являются цитрусовые "родственные деревья":

апельсины (сладкие и горькие) - это гибриды помело и мандарина;

лаймы происходят от цитрона, смешанного с другой древней линией цитрусовых;

грейпфруты, вероятно, появились в результате скрещивания между сладким апельсином и помело;

танжоры, танжело и клементины также являются искусственно созданными цитрусовыми.

Это означает, что отдел цитрусовых в супермаркете - это, по сути, выставка биоразнообразия, созданного человеком, отметил Треверс. В отличие от многих "дикорастущих" фруктов - маленьких, горьких и с большим количеством семян - цитрусовые были тщательно выведены для вкуса, удобства сбора, хранения, а также кулинарных и косметических свойств.

Почему важно знать историю этого фрукта

По словам ученого, понимание происхождения цитрусовых показывает, что уже древние люди задолго до существования современной генетики или лабораторной науки глубоко влияли на экосистемы и биоразнообразие. В этом смысле культивация и одомашнивание может считаться древним человеческим искусством, а не "современными" изобретениями.

Когда мы называем фрукты "органическими" или "натуральными", мы часто просто имеем в виду, что они растут на деревьях, пишет Треверс. Но многое из того, что мы считаем натуральным (и лимоны в том числе), на самом деле имеет форму, глубоко сформированную человеческим вмешательством. Это помогает переосмыслить наши представления о том, что является "естественной" или "настоящей" пищей.

"История лимона - это в конце концов история человеческой изобретательности. Каждый раз, когда вы отжимаете его в блюдо или в стакан воды, вы пользуетесь инструментом, который формировали бесчисленные поколения людей", - подытожил биолог.

