Ежедневная потребность человека в воде зависит от таких факторов, как возраст, пол, уровень активности, питание.

Правило пить 8 стаканов воды в день является общим ориентиром. На самом же деле ежедневная потребность человека в воде зависит от таких факторов, как возраст, пол, уровень активности, питание. Об этом пишет Verywellhealth.

Как потребление воды зависит от возраста

Нет определенного точного количества воды, которое следует выпивать в определенном возрасте, но есть общие рекомендации по этому поводу.

Так, младенцам до 6 месяцев эксперты не советуют давать воду. В возрасте от 6 до 12 месяцев рекомендуют от половины до 1 стакана воды в сутки.

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Детям рекомендуется употреблять от одного до пяти стаканов воды, а подросткам - от семи до восьми стаканов воды.

Общая потребность в воде взрослых оценивается в 15,5 стакана (3,7 литра) для взрослых мужчин и 11,5 стакана (2,7 литра) для взрослых женщин. В это количество входит вода из всех источников: простая вода, другие напитки и вода в продуктах питания.

В пожилом возрасте (после 51 года) эксперты рекомендуют потреблять около 13 стаканов жидкости ежедневно мужчинам и 9 стаканов женщинам.

Как физические упражнения влияют на потребности в воде

Независимо от того, занимаетесь вы спортом на профессиональном уровне или для себя, надлежащее увлажнение важно для производительности и общего здоровья. Вода регулирует температуру тела и смазывает ваши суставы. Также она помогает транспортировать питательные вещества, чтобы обеспечить вас энергией и поддерживать здоровье.

Американский совет по физическим упражнениям предложил следующие рекомендации по употреблению воды до, во время и после физических упражнений:

• от 450 до 600 мл воды - за 2-3 часа до тренировки;

• 230 мл воды - за 20-30 мин. до начала тренировки или во время разминки;

• от 200 до 280 мл воды каждые 10-20 мин. во время физических упражнений;

• 230 мл воды не позднее чем через 30 минут после окончания тренировки.

Какие еще факторы влияют на потребности в воде

• Размер тела

• Скорость потоотделения

• Тепло и влажность в вашей среде обитания

• Одежда

• Как долго и интенсивно вы тренируетесь

Вам также может потребоваться больше воды, если вы:

• живете или работаете в жарком климате;

• физически активны и много потеете;

• имеете лихорадку, диарею или рвете;

• беременны или кормите грудью.

Вы можете хотеть пить больше воды, если у вас есть определенные заболевания:

• заболевания щитовидной железы;

• проблемы с почками или печенью;

• проблемы с сердцем.

При этих условиях, вероятно, понадобиться уменьшить или тщательно контролировать количество воды.

Если вы принимаете лекарства, задерживающие воду, такие как нестероидные противовоспалительные препараты, опиатные обезболивающие препараты и некоторые антидепрессанты, вам может потребоваться уменьшить количество выпитой воды.

Как потребление воды зависит от веса

Многие онлайн-источники предлагают рассчитывать ежедневное потребление воды на основе веса, например, выпивать от 15 до 30 мл воды на 0,5 кг вашего веса. Однако не существует универсальной формулы для определения количества воды, которую следует пить, на основе веса. На это влияют многие факторы: питание, уровень активности, общее состояние здоровья.

Лучший способ проверить, достаточно ли вы пьете, - это обращать внимание на количество мочи и ее цвет. Если он бледно-желтый, это свидетельствует о том, что вы достаточно пьете.

Что свидетельствует об обезвоживании организма

• Чрезмерная жажда

• Сухость во рту

• Головная боль или когнитивные нарушения

• Спутанное сознание, головокружение или раздражительность

• Отсутствие мочеиспускания или запор

• Усталость

• Сухая кожа

Можно ли пить слишком много воды

Чрезмерное количество воды безопасно для здоровых взрослых, но у людей с проблемами почек или тех, кто принимает определенные лекарства, это может вызвать проблемы. Употребление слишком большого количества воды затрудняет почкам ее выведение.

Ранее УНИАН рассказывал, как правильно готовить и пить воду с семенами чиа. Как рассказала диетолог по метаболизму Адиана Кастро, этот напиток может стать полезным дополнением к ежедневной оздоровительной программе, но важно вводить ее постепенно, чтобы избежать дискомфорта в пищеварении, например вздутия живота. По мере того, как организм привыкнет, вы можете начать пить его за 15 минут до еды, чтобы способствовать ощущению сытости.

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