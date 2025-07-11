По его мнению, для того, чтобы просто переучить летчика достаточно 3 месяца.

Летчик армейской авиации Сухопутных войск ВСУ, бывший военнопленный Алексей Чиж рассказал, приходилось ли ему общаться с иностранными военными, которые тоже летают на вертолетах.

"Лично у меня опыта общения с иностранными специалистами, вертолетчиками не было. Но я слышал от своих собратьев, которые с ними общались, что они действительно были очень поражены, что мы можем с нашим оборудованием, с нашим вооружением, с нашими вертолетами, которые еще советского образца, выполнять эти полеты и даже попадать в цель. Этим они были поражены. А чтобы обеспечить эффективность на том уровне, которая она сейчас есть, нам действительно нужно новое оборудование, вооружение и вертолеты в целом, которые есть как раз у западных партнеров", - сказал он в эфире Украинского Радио.

По его словам, у каждого летчика армейской авиации есть мечты, что у нас будет что-то более новое - новые вертолеты, новая техника.

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"То есть то, что мы говорили - и Apache, и Viper, и Black Hawk. Но даже, если не новые вертолеты, то все советские вертолеты, например, Ми-8, являются достаточно хорошей платформой, на которой можно применять западное вооружение. То есть, если на него поставить современные прицельно-навигационные комплексы, оборудование и более новое вооружение, то, в принципе, даже на старых вертолетах мы можем выполнять поставленные задачи", - отметил Чиж.

Летчик подчеркнул, что он действительно готов летать даже на этих старых аппаратах:

"Здесь хочется более новое вооружение. А новые вертолеты (Apache, Black Hawk, Viper) все достаточно замечательные. Здесь хотя бы что-то. То есть говорить о конкретном вертолете я не могу, потому что они все являются также замечательными платформами для применения новых единиц вооружения".

По его мнению, для того, чтобы просто переучить летчика достаточно 3 месяца.

"Но мы должны понимать, что должно быть теоретическое переобучение. То есть должна быть целая программа летной подготовки. И это, я думаю, может затянутся на год, а то и больше. Но это мое мнение, я не знаю, действительно ли так оно было бы", - добавил военный.

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