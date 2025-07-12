По словам Небытова, уже готовятся изменения в украинское законодательство, которые внедряют принцип непривлечения к ответственности жертв торговли людьми.

В Украине прорабатывается возможность частичной депенализации коммерческих интимных услуг, в то же время это должно быть совмещено с четким и строгим механизмом их регулирования и контроля. Об этом в интервью "Телеграфу" сказал Андрей Небытов, заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции.

Отвечая на вопрос, как он относится к легализации проституции в Украине, представитель полиции отметил, что учитывая евроинтеграционный курс Украины и практику стран Европейского Союза прорабатывается возможность частичной депенализации коммерческих интимных услуг.

"Однако, это должно быть совмещено с четким и строгим механизмом их регулирования и контроля. Здесь не должно быть вседозволенности", - подчеркнул Небытов и добавил, что проституция является основой для эксплуатации и торговли людьми, и "слишком часто контроль над предоставлением интимных услуг находится в руках организованной преступности".

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Так, подчеркнул заместитель председателя Нацполиции, в рамках имплементации норм права ЕС "уже готовятся изменения в наше законодательство, которые внедряют принцип непривлечения к ответственности жертв торговли людьми". Это будет касаться лиц, которых трафикеры заставили оказывать коммерческие интимные услуги.

Что известно о заработках украинских моделей OnlyFans

Как сообщалось, в апреле тогдашний глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко рассказал, что за три года - с 2020 по 2022 - украинцы заработали на платформе OnlyFans 111 млн долл.

По словам Кравченко, Украина в конце 2024 года начала получать данные от разных стран в рамках автоматического обмена информацией о получении доходов украинцами на международных онлайн-платформах.

В частности, налоговая получила информацию о 5 тыс. 435 физических лицах, которые зарегистрировали и использовали в своей деятельности 7 тыс. 36 аккаунтов OnlyFans.

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