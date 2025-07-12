Чтобы счастливо провести сегодняшнюю дату, запомните её обычаи.

Дата 12 июля посвящена важной профессии и экологической инициативе. О том, какой сегодня праздник наступал по старому стилю, могут помнить православные. А в народных верованиях есть несколько обычаев, в которых упоминается сегодняшняя дата.

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Какой сегодня праздник в Украине

Среди прославленных именинников сегодняшней даты немало украинцев - общественный деятель Антин Синявский, министр морских дел УНР Михаил Билинский, писатель Петр Голота, банкир Вадим Гетьман, военные ВСУ и Герои Украины Павел Усов, Павел Турхан и Ольга Симонова.

Официально никакой праздник сегодня в Украине не наступает.

Какой сегодня праздник в мире

Главное профессиональное торжество даты - День бортпроводника. Если у вас есть знакомые стюарды и стюардессы - обязательно их поздравьте.

Известны ещё некоторые международные праздники сегодня, к примеру, День противодействия пылевым бурям, День гетерохромии, День рома, День скандинавских фьордов.

Именинники 12 июля, которые получили всемирную славу, это врач-физиолог Клод Бернар, изобретатель Джордж Истмен, художник Амедео Модильяни, писатель Бруно Шульц, дизайнер-архитектор Ричард Бакминстер, физик Уиллис Лемб.

Какой сегодня праздник церковный

В юлианском календаре 12 июля чествуют апостолов Павла и Петра. Сейчас День Петра и Павла перенесли на новую дату - 29 июня. В современном календаре изменились правила насчет того, какой сегодня церковный праздник. Верующие восхваляют мучеников Прокла, Илария, Феодора Киевского и его сына Иоанна.

Что за праздник сегодня в народе

По давним традициям дату проводили за выпасом скота, сбором целебных растений, молитвами о лечении болезней. Полезной считали росу, поэтому ею умывали лицо.

Наши предки знали, какой праздник 12 июля опасный для начинаний и выяснения отношений, поэтому проводили его спокойно. По возможности старались примириться с близкими и сделать что-то хорошее для них.

Что нельзя делать сегодня и какие есть поговорки

Наши предки составляли приметы на каждый день года, и о сегодняшнем говорили такое:

какая погода, такой будет ещё 40 дней;

после полудня небо затянулось тучами - к затяжным грозам;

утренний туман предвещает скудный урожай.

По давним представлениям, 12 июля - праздник, неудачный для ремонта, уборки, рукоделия и другого ручного труда. Запрещено перетруждаться, особенно женщинам, иначе заболеете. Также не стоит плакать и грустить - проведете весь год в слезах.

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