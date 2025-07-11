Волонтер опроверг популярный миф о том, что россияне глупые и уже не тянут войну.

Несмотря на огромные потери на фронте, в целом российская армия не слабеет, а только увеличивается, чему способствуют объемы имеющихся у России ресурсов и геополитическая ситуация в мире. Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал ветеран АТО, руководитель фонда "Вернись живым" и военный эксперт Тарас Чмут.

Он отметил, что российскую армию следует воспринимать только как инструмент в руках российского государства. Поэтому смотреть нужно не на силу армии, а на общий потенциал России.

"Это страна, которая имеет огромное количество ресурсов и постоянный приток средств. У России нет проблем сейчас с осмыслением этой войны в обществе. Пока все очевидно, все хотят воевать. Россия полностью авторитарная, и там иначе быть не может. К сожалению, население верит в эту войну", - говорит Чмут.

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Несмотря на все имеющиеся проблемы, в целом военно-промышленный комплекс России волонтер считает достаточно мощным и "самодостаточным во многих вопросах".

"Он большой, и хорошо раскачался. Российский ОПК создает неплохую продукцию", - говорит Чмут.

Эксперт также акцентирует, что российская армия, вопреки огромным потерям, не уменьшается, а наоборот увеличивается в размерах. По крайней мере в том, что касается количества личного состава. Предлагая "супербедному" населению огромные деньги за отправку на фронт, Кремль стабильно набирает пушечного мяса чуть больше, чем теряет. И это все - без принудительной мобилизации, отметил аналитик.

Также Чмут опровергает миф о "глупых" россиянах и объясняет, что враг быстро трансформирует свою систему управления армией и изучает уроки с поля боя. При этом россияне умело масштабируют технологии, которые хорошо себя показали на этой войне.

"Например, FPV как явление изобрели мы, но страдаем теперь от этого тоже мы. И россияне быстрее дошли до оптоволокна, которое сейчас является довольно сильным вызовом с точки зрения логистики обеспечения поля боя, которому нет простого противодействия", - объясняет волонтер.

Наконец важным Чмут считает и тот факт, что Россия имеет "надежных авторитарных союзников, которые не подводят ее". В частности он приводит пример Северной Кореи, которая не только предоставляет россиянам очень много оружия, но и отправила десятки тысяч своих военных непосредственно на фронт.

"Украина такого не имеет. Наши союзники значительно слабее, нерешительнее, непоследовательны и много всего", - признает волонтер.

Как воюет Россия

Командир штурмовой бригады Нацполиции "Лють" Максим Казбан выразил убеждение, что все российские успехи на фронте базируются на двух вещах - численном превосходстве и готовности жертвовать этими солдатами ради малейших территориальных достижений.

Проблемы мотивации солдат при таких обстоятельствах Россия решает просто - угрозами казни и ложью, говорит Казбан. По его словам, российских штурмовиков гонят вперед или под угрозой расстрела, или лживыми заверениями, что там впереди уже все захвачено, и надо просто зайти на новые позиции.

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