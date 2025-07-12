Украинская САУ 'Богдана' может получить новое шасси от Rheinmetall, - аналитики

Использование бронированной кабины поможет защитить экипаж от обломков и поможет дополнительной защите от БПЛА.

Немецкий концерн Rheinmetall представил свой новый военный грузовик RMMV TGS-MIL Protected, который по сути является улучшением известной линейки TG путем установки на него бронекабины.

Как пишет "Дифенс Экспресс", возможно на основе такой платформы можно разработать очередной вариант САУ "Богдана".

"Грузовик будет поступать в вариантах 6x6 и 8x8, что кроме логистических возможностей может обеспечить использование в качестве базы для специализированных вариантов и вооружения. Отсутствие варианта 4x4 объясняется большой массой, при которой получится очень маленькая полезная нагрузка", - пишет издание.

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Отмечается, что кроме бронированной кабины также было улучшено эргономику и системы освещения, установив дополнительные инфракрасные фары. Кроме этого, была добавлена возможность поддержки различных систем помощи в управлению вместе с функцией отключить все "кибервозможности" нажатием одной кнопки.

"В целом перед нами типичный грузовик, поэтому можно задать себе вопрос о его потенциале в качестве платформы для украинской САУ. Причем речь может идти не только о поставках в ВСУ, а также на экспортные рынки, где зарегистрирован патент на "Богдану" одновременно как только артиллерийского модуля и как на основе интересного нового шасси", - пишет издание.

При этом самостоятельный артиллерийский модуль теоретически его можно установить на TGS-MIL, хотя скорее всего речь идет о варианте 8x8.

Отмечается, что грузовик может использоваться для транспортировки прицепной "Богдана-Б", которая активно поставляется в ВСУ и на самом деле тоже могла бы быть поставлена на экспорт. При этом использование бронированной кабины поможет защитить экипаж от обломков и поможет дополнительной защите от БПЛА. Аналитики добавили:

"Что касается Украины, то было бы хорошо получить обновленные TGS-MIL Protected, поскольку предыдущие варианты уже активно используются в Силах обороны. Скорее всего такое было бы возможно только через пакеты военной помощи, потому что стоимость таких грузовиков скорее всего будет слишком большой для бюджета нашей страны, как в свое время с Tatra".

САУ "Богдана" - что известно

Издание The Wall Street Journal писало, что украинская самоходная артиллерийская установка "Богдана" сейчас прекрасно проявляет себя на фронте и ее производство масштабируют.

Именно "Богдана" вместе с САУ Caesar французского производства обстреливала российские позиции на острове Змеиный в Черном море, заставив Москву отступить, отмечает издание.

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