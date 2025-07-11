Ее машину обнаружили на расстоянии 35 километров от главных путей.

В австралийском Аппалачии нашли живой немецкую туристку Каролину Вильгу, которая пропала в западной части страны еще 12 дней назад.

Как пишет The Guardian, последний раз 26-летняя девушка выходила на связь с друзьями 29 июня, когда проехала города Тудей и Дауэрин. На днях правоохранители нашли ее фургон Mitsubishi в районе Каррун Хилл, который считается отдаленным и негостеприимным местом. Машина застряла в болоте, однако удалось определить, что Вильга пыталась вытащить ее оттуда.

По мнению полицейских, туристка заблудилась и решила оставить неисправный автомобиль, хотя тот и был оборудован солнечными батареями и содержал запасы воды. Поисковая группа осмотрела фургон и местность вокруг, чтобы определить, куда могла пойти девушка.

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Местный житель нашел Вильгу на обочине дороги, недалеко от края заповедника, в котором она исчезла. Ее отвезли в больницу в Перте. По словам правоохранителей, хоть девушка находится в "довольно хрупком" состоянии, она не получила серьезных повреждений:

"Как вы можете себе представить, из-за травм, которые она получила за последние несколько дней, она, очевидно, много пережила. У нее есть некоторые ранения и ее сильно покусали комары. Очевидно, что она прошла через удивительное путешествие. Травмы, без сомнения, станут свидетельством того, что она продемонстрировала свою храбрость в обстоятельствах, в которых оказалась".

Туристке пришлось выживать в удивительных условиях - ночью температура в этой местности опускалась до 0°C, а флору и фауну описывают как очень враждебную. "Я думаю, что когда мы услышим ее историю, это будет удивительно", - добавил представитель полиции.

Исчезновение туристов

Напомним, ранее бразильская туристка упала с обрыва на активном вулкане Маунт Ринджани на острове Ломбок, Индонезия.

Сначала девушка продолжала подавать признаки жизни - ее видели и слышали с помощью дронов, но спасатели не могли до нее добраться из-за густого тумана, сложного рельефа и нестабильных условий.

Ее тело нашли 24 июня на глубине примерно 600 метров от хребта, а транспортировали за несколько часов - спасательная операция длилась более четырех дней.

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