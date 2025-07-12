Трамп рассматривает новый пакет военной помощи Украине на сотни миллионов долларов, - Politico

По данным журналистов, финансирование может поступить из президентского фонда, созданного еще при Джо Байдене.

Президент США Дональд Трамп рассматривает новый пакет военной помощи Украине стоимостью в сотни миллионов долларов. Об этом сообщают два источника издания Politico, знакомые с планом.

Отмечается, что это первая потенциальная помощь администрации пострадавшей стране. Новый пакет помощи отразит внутренние разногласия в администрации по поводу помощи Украине, поскольку её борьба с Россией длится уже третий год.

Важно, что деньги поступят из фонда, одобренного Конгрессом в прошлом году при президенте Джо Байдене, который позволяет Министерству обороны изымать оружие из американских военных арсеналов для Украины. В фонде, известном как "президентское разрешение на сокращение", по-прежнему находится около 3,8 миллиарда долларов.

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Издание пишет, что страны НАТО работают над более крупной сделкой по закупке американского оружия для Украины, сообщил помощник Конгресса. Politico ранее в этом месяце сообщило, что Киев просит Вашингтон разрешить Европе закупать американское оружие.

Представители Министерства обороны заявили, что приостановили поставки оружия из-за опасений по поводу американских арсеналов. Однако некоторые официальные лица не согласились с тем, что эти относительно небольшие поставки негативно скажутся на потенциале США.

По словам человека, осведомленного о ходе беседы, эта проблема побудила заместителя министра обороны Стивена Файнберга в прошлом месяце собрать руководителей оборонной промышленности в своем кабинете для обсуждения проблем, связанных с запасами.

По словам источника, эти опасения были аналогичны тем, которые высказывала администрация Байдена в последние месяцы: война на Украине, а также продолжающиеся операции на Ближнем Востоке, негативно сказывались на запасах боеприпасов Пентагона.

Источник сообщил, что Файнберг, отвечающий за бюджетный процесс Пентагона, рассматривает возможность направления в Конгресс предложения о новом пакете финансирования боеприпасов, и призывает оборонную промышленность ускорить производство средств ПВО и высокоточных ракет.

Новая помощь Украине от США

Ранее сообщалось, что комитет Сената США по вооруженным силам утвердил 500 миллионов долларов помощи по безопасности для Украины в рамках законопроекта о национальной обороне США на 2026 финансовый год.

По данным Reuters, законопроект был одобрен комитетом 9 июля 2025 года подавляющим большинством голосов - 26 против 1.

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