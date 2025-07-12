Успейте сделать это за 8 секунд.

Визуальные тесты и оптические иллюзии так быстро завоевали расположение людей, потому что не только помогают тренировать внимательность, но и прекрасно отвлекают от тревог.

Предлагаем вам попробовать свои силы в новом вызове: среди хаотичного набора букв скрыты слова "АКУЛА" и "ОКЕАН". Ваша задача - заметить их меньше чем за 8 секунд!

На первый взгляд - ничего сложного. Но не спешите с выводами: эта визуальная загадка уже заставила многих изрядно напрячь зрение и внимание.

Видео дня

Готовы проверить, насколько вы внимательны? Взгляните на картинку и попробуйте выйти победителем в этом зрительном испытании!

Не забывайте, что отдельные части картинки можно приближать, если вам проще рассматривать ее "блоками". У тех, кто не впервые ищет что-то на фото, точно уже есть собственная стратегия.

Ответ

Головоломки от УНИАН

Если вам понравилось искать слова, то проверьте себя с помощью "сказочного" теста на внимательность. На этот раз вам надо будет отыскать слово "ЗАМОК".

А читателям, которые устали всматриваться в буквы, предлагаем более веселую головоломку с крокодилами. Только самые внимательные заметят среди мультяшных животных обычный кабачок.

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