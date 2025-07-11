Обрезка - секрет большого урожая.

Сбор свежей малины в своем саду - это увлекательное занятие, а благодаря грамотной обрезке вы сможете максимально увеличить урожай. Удаление мертвых частей улучшает воздухообмен, снижает вероятность появления вредителей и болезней и поддерживает здоровье растений.

Издание Martha Stewart пишет, что подход к обрезке будет различаться в зависимости от того, работаете ли вы с однолетними побегами или двухлетними побегами.

Когда обрезать малину

Основная обрезка должна проводиться ранней весной, после оценки зимних повреждений, но до распускания почек, говорит Марвин Приттс, профессор садоводства в Школе интегративных наук о растениях Корнельского университета. Обрезка мертвых и больных побегов в это время обеспечит растению успешный вегетационный период, позволяя расти с надлежащей циркуляцией воздуха и проникновением солнечного света.

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"Для черной малины в июне может потребоваться обрезка верхушек, чтобы предотвратить чрезмерное удлинение однолетних побегов и стимулировать укоренение верхушек", - говорит Приттс.

Как обрезать однолетнюю малину

Обрезка малины, плодоносящей на однолетних побегах, проста, если вы хотите получить только осенний урожай, говорит Приттс. Ранней весной, до появления новых побегов, обрежьте побеги до основания с помощью кустореза или сучкореза.

"Появляющиеся побеги будут расти в течение лета, цвести и плодоносить осенью, а затем просто срежьте их снова следующей весной, чтобы повторить цикл", - говорит он.

Получить два урожая, один летом, а другой осенью, от малины, плодоносящей на однолетних побегах, сложно, но не невозможно, говорит Приттс.

Для летнего урожая оставьте некоторые однолетние побеги на осень и зиму, чтобы они сформировали многолетние побеги, которые могут дать небольшой летний урожай в следующем году. Расстояние между побегами должно быть около 15 см, чтобы оставить место для роста новых однолетних побегов. Однако это не является распространенной практикой, поскольку требует большего труда, а дополнительный урожай не гарантирован.

Как обрезать двухлетние побеги

Двухлетние побеги отмирают после сбора урожая, говорит Лиза Рэйберн, эксперт поп садоводству. По ее словам, время удаления плодоносящих побегов зависит от местоположения.

"В зоне морозостойкости 5 по классификации Министерства сельского хозяйства США и в более холодных регионах обрезайте плодоносящие побеги после окончания самых холодных зимних месяцев. Это минимизирует риск повреждения зимой. В более теплом климате удаляйте плодоносящие побеги, когда они отмирают после сбора урожая, чтобы открыть крону и снизить риск заболеваний", - рассказала эксперт.

В конце зимы, до того, как почки начнут набухать, Рэйберн советует удалить все оставшиеся слабые, мертвые или поврежденные побеги.

"Прорежьте побеги, оставив три-четыре самых сильных на квадратный метр. Очень высокие побеги можно обрезать до 4–5 футов (примерно 122-152 см) в высоту, чтобы облегчить сбор урожая", - указала она.

Когда летом обрезать малину

Когда в начале лета на кустах малины появляются новые однолетние побеги, Рэйберн советует обрезать верхние 2–3 дюйма или 5-7,5 см, когда побеги достигнут высоты 2–3 футов или 61-91 см, так как это будет способствовать развитию боковых ветвей, на которых в следующем сезоне появятся плоды.

"После сбора урожая малины удалите отцветшие побеги, так как они отмирают", — говорит она.

Рэйберн советует удалять все мертвые или слабые побеги в конце зимы, оставляя от трех до шести самых сильных побегов на каждой кроне и обрезая боковые ветви до длины 8–10 дюймов или 20-25 см.

Ранее УНИАН писал, как обрезать малину, виноград, розы и другие кусты летом.

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