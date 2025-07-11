В зависимости от того, кто из кандидатов займет место Умерова, будут зависеть остальные изменения в правительстве.

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает министра обороны Рустема Умерова, как главного и пока единственного кандидата на должность посла Украины в США. Об этом "Суспільному" сказал источник в Офисе президента.

Издание утверждает, что в случае назначения Умерова послом в США, следующим министром обороны вероятно может стать один из действующих чиновников. Сейчас рассматривается премьер-министр Денис Шмыгаля, министр внутренних дел Игорь Клименко и вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Важно, что в зависимости от того, кто из кандидатов займет место Умерова, будут зависеть остальные изменения в правительстве.

Видео дня

Издание напомнило, что в команде президента рассматривают возможность замены премьера Шмыгаля и некоторых министров. Главной претенденткой на его кресло является первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко.

Назначение Умерова послом в США

Ранее Зеленский сообщил, что если он примет решение о назначении Умерова послом Украины в США вместо Оксаны Маркаровой, это приведет к серьезным изменениям в Кабинете министров Украины.

Глава государства подчеркнул, что смена посла Украины в США состоится. Он сказал, что нужно, чтобы человек на посту посла Украины в Вашингтоне был сильным, и был в контексте главного - в контексте усиления Украины, прежде всего оружием.

Вас также могут заинтересовать новости: