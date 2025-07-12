Союзники могут отдавать Украине своё вооружение, получая приоритет на покупку.

Страны НАТО разработали новый способ поставок критически важного американского оружия Украине для ее борьбы с Россией. Об этом пишет издание The New York Times.

Отмечается, что один из вариантов - создание в Европе специальных счетов под управлением генерала Алексуса Гринкевича, главнокомандующего ОВС НАТО в Европе. Через них можно будет оплачивать оружие и боеприпасы, которые затем направят в Украину через третьи страны.

"Главная цель - не ждать, пока оружие произведут, а использовать уже готовые запасы: из арсеналов США, других стран или с рынка, как это делает Чехия, скупая 155-мм артиллерийские снаряды по всему миру", - сказано в статье.

Видео дня

Важно, что союзники также могут отдавать Украине своё вооружение, получая приоритет на покупку. Так Германия закупила у США восемь батарей ЗРК Patriot взамен трёх, отправленных ВСУ.

Издание отмечает, что США опасаются, что изъятие Patriot с других направлений ослабит оборону союзников в Азии и на Ближнем Востоке. Одновременно в Европе усиливаются тревоги насчет России. Глава французской армии генерал Тьерри Бюркар заявил:

"Путин считает Францию своим главным противником в Европе".

Покупка НАТО оружия для Украины

Президент США Дональд Трамп планирует продавать оружие союзникам по НАТО с условием, что они затем поставят его Украине. По данным собеседников Axios, схема была предложена на недавнем саммите НАТО и обсуждалась с Украиной и европейскими союзниками.

При этом, по данным источников издания, продажи могут включать наступательное вооружение, а не только средства ПВО.

Вас также могут заинтересовать новости: