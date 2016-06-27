Астрономы измерили сверхмассивную черную дыру в центре Млечного пути

Работа ученых опубликована в журнале The Astrophysical Journal, передает N+1.

В центре Млечного пути находится сверхмассивная черная дыра Стрелец А*, масса которой оценивается примерно в 4 млн солнечных масс. В отличие от других черных дыр в центрах галактик, Стрелец А* представляет собой довольно тусклый объект. Стрелец А* находится на расстоянии 25 900 световых лет и окутана газопылевыми облаками, поглощающими оптическое излучение. Однако черную дыру можно увидеть в радио, микроволновом, инфракрасном и рентгеновском диапазоне.

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С помощью сети радиотелескопов ученые дали новую оценку размера центральной черной дыры. По их расчетам, радиоизлучение исходит из области пространства, размером всего 1,2 астрономических единицы (одна астрономическая единица - среднее расстояние от Земли до Солнца). Ее гравитационный радиус - радиус горизонта событий сферически-симметричной черной дыры - оказался в 10 раз меньше.

Кроме того, ученые утверждают, что излучение исходит от горячих электронов во внутренних частях аккреционного потока, однако для подтверждения данной теории необходимы более детальные наблюдения.

Напомним, ученые обнаружили в отдаленном от Земли галактическим скоплении межзвездное вещество, которое активирует процессы образования звезд, приближаясь к сверхмассивной черной дыре.