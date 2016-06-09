Астрофизики: в далекой галактике черная дыра превращает гигантские облака в звезды
Ученые обнаружили в отдаленном от Земли галактическим скоплении межзвездное вещество, которое активирует процессы образования звезд, приближаясь к сверхмассивной черной дыре.
Международная группа астрофизиков опубликовала результаты исследования в журнале Nature, передает Lenta.ru.
Ученые исследовали кластер галактик Abell 2597, удаленный от Земли на миллиард световых лет, с помощью Большого телескопа в Паранальской обсерватории, что расположена в пустыне Атакама в Чили. Они изучили расположение и движение холодного газа, который, как оказалось, образует массивный поток в сторону черной дыры, расположенной в центре ярчайшей галактики скопления (BCG) - гигантской эллиптической галактики, окруженной плотным облаком горячей плазмы.
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Оказалось, что горячий ионизированный газ является всего лишь оболочкой, внутри которой находится намного более холодные и массивные молекулярные облака. При определенных условиях они устремляются к поверхности черной дыры, что, в свою очередь, поддерживает процессы звездообразования в межзвездной среде поблизости от ядра галактики.
Масса молекулярных облаков оценивается астрономами в миллион планет Земля.
Открытие меняет привычное представление, согласно которому черные дыры питают облака раскаленного газа.