Астрофизики: в далекой галактике черная дыра превращает гигантские облака в звезды

Международная группа астрофизиков опубликовала результаты исследования в журнале Nature, передает Lenta.ru.

Ученые исследовали кластер галактик Abell 2597, удаленный от Земли на миллиард световых лет, с помощью Большого телескопа в Паранальской обсерватории, что расположена в пустыне Атакама в Чили. Они изучили расположение и движение холодного газа, который, как оказалось, образует массивный поток в сторону черной дыры, расположенной в центре ярчайшей галактики скопления (BCG) - гигантской эллиптической галактики, окруженной плотным облаком горячей плазмы.

Читайте такжеХокинг: Человечество в будущем сможет создавать микроскопические черные дыры

Оказалось, что горячий ионизированный газ является всего лишь оболочкой, внутри которой находится намного более холодные и массивные молекулярные облака. При определенных условиях они устремляются к поверхности черной дыры, что, в свою очередь, поддерживает процессы звездообразования в межзвездной среде поблизости от ядра галактики.

Масса молекулярных облаков оценивается астрономами в миллион планет Земля.

Открытие меняет привычное представление, согласно которому черные дыры питают облака раскаленного газа.