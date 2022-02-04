Девушка была беременна третьим ребенком.

Пенсионерку из Ялты подозревают в доведении беременной дочери до самоубийства — из-за того, что та начала отношения с украинцем.

Об этом сообщает Mash.

Правоохранители в оккупированном Крыму проводят проверку по факту доведения до самоубийства 35-летней беременной девушки. Под подозрением - пенсионерка, мать погибшей.

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Погибшая - россиянка - состояла в отношениях з 35-летним гражданином Украины. Пара воспитывала двух детей погибшей и ожидала появления на свет общего ребенка, пожениться собирались после рождения малыша.

Сообщается, что мать погибшей была против этих отношений. В сторону дочери она позволяла себе угрозы, осыпала ее спутника и детей оскорблениями.

Накануне девушка перерезала вены. Правоохранители установили, что накануне она получила очередное оскорбительное сообщение от матери. Теперь угрозы сыпятся и в адрес спутника погибшей - пенсионерка угрожает ему расправой, если он придет на похороны.

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