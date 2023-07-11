29 июня в Кремле состоялась "историческая" встреча бунтовщиков с "царем".

Евгений Пригожин позвал на встречу с Владимиром Путиным все руководство "Группы Вагнера", чтобы разделить с ними ответственность за достигнутые договоренности и не выглядеть предателем в глазах своих подчиненных. Такое мнение высказал бывший спичрайтер Кремля Аббас Галлямов в авторской колонке для проекта "Можем объяснить".

По его словам, для Путина встреча не с одним Пригожиным, а с "целой толпой приведённых им командиров "Вагнера"" была очень неудобным форматом. Будь Пригожин один, его было бы легче уговорить на что-либо, но в компании соратников люди "гораздо менее сговорчивыми становятся", считает Галлямов.

"Почему Путин согласился на подобный формат? Возможно, это было обязательное условие повара. Дескать, или толпой приедем, или вообще никто не придёт. Сила "вагнеровцев" в сплочении, и Пригожин это понимает", – отметил эксперт.

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Также Галлямов выразил мнение, что Пригожин опасался, что в среде его подчинённых могут возникнуть подозрения "что он их сливает".

"Он хотел разделить ответственность за принятые решения на всех. Наверное понимал, что последние могут оказаться очень непростыми", – отметил он.

Галлямов также высказал предположение, что Путин озвучил баснословные суммы выплат "Вагнеру" не для того, чтобы впечатлить рядовых россиян, а чтобы продемонстрировать "вагнеровцам", кто их истинный спонсор.

Встреча Путина и Пригожина в Кремле

После скоротечного мятежа вагнеровцев 24 июня сам Евгений Пригожин "пропал с радаров" на некоторое время. 29 июня спикер Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что властям неизвестно, где сейчас находится Пригожин.

Однако уже 10 июля тот же Песков как ни в чем не бывало признался, что Путин встречался с Пригожиным 29 июня – в тот самый день, когда Песков врал, что не знает о местонахождении главаря вагнеровцев. Причем, как выяснилось, вместе с Пригожиным на встречу с Путиным пришли и топ-командиры "ЧВК Вагнер".

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