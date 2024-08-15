Он предлагает использовать оружие сверхмалой и малой мощности.

Российский физик предлагает кремлевскому правителю Путину нанести по территории Украины тактический ядерный удар.

Профессор Пермского государственного университета Анатолий Волынцев написал Путину письмо "Почему за Державу обидно и как это исправить". В нем он пишет, что российский народ "в своем подавляющем большинстве" поддерживает как политику России, так и войну против Украины.

"Мне очень часто задают вопрос: вот вы, Анатолий Борисович, грамотный человек, скажите пожалуйста, почему мы не "вдарим" наконец по всем этим гадам, ведь мы же ядерная Держава. Чувствуется, что у людей "накипело" и они высказывают обиду за то, что коллективный Запад во главе с США, поставляя Украине свое оружие, управляя этим оружием и тем самым фактически напрямую воюя против нас, убивая и калеча наших солдат, мирное население, включая женщин и детей, не несет за это никакой ответственности", - говорится в письме.

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Физик предлагает остановить оказание западной помощи Украине. Первый сценарий, по которому армия России "отсекает Украину от ее западных границ", он считает невозможным, поскольку для этого нужно вторгнуться в страну со стороны Беларуси. Поэтому Волынцев предлагает нанести ядерные удары по транспортной инфраструктуре, в том числе - по Бескидскому тоннелю во Львовской области.

"Другой путь - это дистанционное поражение наиболее важных элементов транспортной инфраструктуры снабжения Украины со стороны Запада. Однако разрушение этих объектов обычными неядерными средствами, на данный момент, технически невозможно... Какой же выход из создавшейся ситуации. Ответ одновременно и простой, и трудный - это использование тактического ядерного оружия", - пишет он.

По словам физика, после этого на Западе "поднимется вой", но Россия "переживет это и быстро достигнет целей "СВО". Он называет это "превентивным, дозированным ядерным ударом".

Ядерные угрозы России

Как известно, Москва использует угрозы применить ядерное оружие, чтобы сдерживать страны Запада в вопросе помощи Украине.

Так, в России обещали жестокий ответ как на любую атаку на оккупированный Крым, так и на терротории самой страны-агрессора. Однак сейчас, когда Украина пошла в наступление в Курской области, Кремль молчит.

Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сказал, что Вашингтон обещал России уничтожить все ее войска в Украине, если она применит ядерное оружие.

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