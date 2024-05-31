По словам аналитиков, почти в каждом из случаев, когда Украина просила у партнеров оружие, Россия угрожала эскалацией.

В администрации президента США Джо Байдена, похоже, есть доктрина: неприятие эскалации. Эти "эскалационисты", кажется, глубоко обеспокоены тем, что любое увеличение поддержки Украины может привести к Третьей мировой войне. Об этом говорится в совместной статье подполковника, пилота ВВС США, ныне политического обозревателя CNN Адама Кинзингера и экс-командующего армии США в Европе Бена Ходжеса.

Они отмечают, что почти в каждом из случаев, когда Украина просила у западных партнеров оружие, Россия угрожала эскалацией, нападением на НАТО или применением ядерного оружия.

"Каждый раз это было блефом, и Украина могла лучше защищать свою территорию. Хотя российские угрозы не следует воспринимать легкомысленно, история показывает нам, что эти угрозы часто пустые. Во время холодной войны ядерные угрозы не были редкостью, но это не мешало США продвигать свои внешнеполитические интересы", - пишут авторы. Видео дня

По их мнению, идея использования Россией ядерного оружия не вызывает настоящего беспокойства.

"Так же, как мы медленно усиливаем давление, так и Россия могла медленно повышать свою толерантность к боли и решила реагировать в любой момент", - говорится в материале.

Авторы отмечают, что Украина борется прежде всего за свое выживание, "но они также борются за коллективный Запад и порядок после Второй мировой войны".

"Украина не могла атаковать законные военные цели из-за парализующего страха перед эскалацией, несмотря на то, что законы войны дают Украине право защищаться таким образом. Администрация Байдена заслуживает уважения за свои действия в Украине, особенно учитывая альтернативу угрозы бывшего президента Дональда Трампа оставить страну. Однако страх перед эскалацией, хоть и благородный, на самом деле делает победу Украины менее вероятной", - резюмируют авторы статьи.

Помощь США Украине - последние новости

Предоставленные Украине Соединенными Штатами танки сделали их целями для российских ударов. По словам военных, у Abrams есть ряд недостатков, что ставит под сомнение их полезность на фронтах войны.

Также УНИАН сообщал, что президент США Джо Байден пообещал поддерживать Украину в борьбе против "жестокого тирана". При этом глава Белого дома подчеркнул, что американские военные не будут воевать в Украине, но военная поддержка США останется твердой.

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