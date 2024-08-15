Россияне считают, что удар могли нанести из HIMARS.

В ночь на четверг, 15 августа, по мосту в поселке Глушково Курской области нанесли удар. Этот мост проходит через реку Сейм.

Видео поврежденной конструкции опубликовали в российских провоенных Telegram-каналах. На ролике можно увидеть поврежденные отбойники и глубокие ямы, оставшиеся на покрытии. Мост является важным звеном логистики региона, поэтому власти решили эвакуировать весь Глушковский район.

Автор видео заявляет, что мост пытаются уничтожить. "Мы находимся на мосту Глушково, где были большие прилеты. Мост пытаются уничтожить. Возможно, это HIMARS", - говорит он.

Бои в Курской области

Как известно, масштабная военная операция на территории России началась 6 августа. С тех пор украинской армии удалось значительно продвинуться и взять в плен большое количество российских солдат.

Сегодня главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил о создании первой военной комендатуры в Курской области.

Как пишет Financial Times, представители Украины и Российской Федерации уже начинают проводить переговоры об обмене военнопленными.

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