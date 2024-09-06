Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко является куратором около 30 интернет-доменов, которые используются российским правительством для распространения ложной информации. В частности, они якобы являются новостными сайтами США, но на самом деле наполнены российской пропагандой, направленной на подрыв международной поддержки Украины и манипулирование американскими избирателями накануне президентских выборов в ноябре. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица США.
Издание напоминает, что Кириенко, ветерану-технократу и одному из самых проверенных помощников правителя РФ Путина, доверяют любые задачи - от организации выборов на оккупированных украинских территориях до руководства пропагандистскими усилиями Кремля по войне в Украине.
"Он идеальный технократ в худшем смысле. Если будут приказы убить свободу слова, он сделает это самым эффективным возможным способом", - сказал директор Евразийского центра Carnegie Russia в Берлине Александр Габуев и добавил, что обвинения США служат еще одним свидетельством того, что "его звезда растет".Видео дня
СМИ также цитирует слова Михаила Ходорковского, который два года назад отметил, что Кириенко стал гораздо чаще появляться в прессе и на телевидении. Произносил речи на военные темы, был на фронте, открывал памятники, "это явно заявка на статус преемника Путина, и Путин, похоже, реагирует достаточно положительно, поскольку именно Кириенко поручили стать куратором аннексированных украинских территорий".
Сергей Кириенко и война в Украине - последние новости
В конце августа СБУ взялась за "большого интегратора" из ближайшего окружения Путина. Спецлсужба объявила подозрение первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко, который много лет является доверенным лицом Путина и входит в его ближайшее окружение.
Как сообщили в СБУ, Кириенко после начала полномасштабного вторжения РФ глава Кремля назначил "куратором" временно оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. А с мая 2022 года именно Кириенко курирует абсолютно все сферы принудительной интеграции временно захваченных территорий Украины в "законодательное поле" России".
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