Минюст США назвал Сергея Кириенко куратором около 30 интернет-доменов, направленных на введение в заблуждение избирателей США.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко является куратором около 30 интернет-доменов, которые используются российским правительством для распространения ложной информации. В частности, они якобы являются новостными сайтами США, но на самом деле наполнены российской пропагандой, направленной на подрыв международной поддержки Украины и манипулирование американскими избирателями накануне президентских выборов в ноябре. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица США.

Издание напоминает, что Кириенко, ветерану-технократу и одному из самых проверенных помощников правителя РФ Путина, доверяют любые задачи - от организации выборов на оккупированных украинских территориях до руководства пропагандистскими усилиями Кремля по войне в Украине.

"Он идеальный технократ в худшем смысле. Если будут приказы убить свободу слова, он сделает это самым эффективным возможным способом", - сказал директор Евразийского центра Carnegie Russia в Берлине Александр Габуев и добавил, что обвинения США служат еще одним свидетельством того, что "его звезда растет". Видео дня

СМИ также цитирует слова Михаила Ходорковского, который два года назад отметил, что Кириенко стал гораздо чаще появляться в прессе и на телевидении. Произносил речи на военные темы, был на фронте, открывал памятники, "это явно заявка на статус преемника Путина, и Путин, похоже, реагирует достаточно положительно, поскольку именно Кириенко поручили стать куратором аннексированных украинских территорий".

Сергей Кириенко и война в Украине - последние новости

В конце августа СБУ взялась за "большого интегратора" из ближайшего окружения Путина. Спецлсужба объявила подозрение первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко, который много лет является доверенным лицом Путина и входит в его ближайшее окружение.

Как сообщили в СБУ, Кириенко после начала полномасштабного вторжения РФ глава Кремля назначил "куратором" временно оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. А с мая 2022 года именно Кириенко курирует абсолютно все сферы принудительной интеграции временно захваченных территорий Украины в "законодательное поле" России".

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