Главным идеологом и лоббистом уничтожения энергетической инфраструктуры Украины является заместитель администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в Тwitter.
"Главным идеологом и лоббистом уничтожения энергетической инфраструктуры Украины является заместитель АП РФ Сергей Кириенко, который по работе в "Росатоме" хорошо разбирается в сфере энергетики. Украина поименно знает, кто и за что в РФ должен ответить", - отметил он.
Поражение энергетической инфраструктуры Украины
Министр обороны Украины Алексей Резников написал, что Россия должна быть признана в мире государством-террористом, поскольку продолжает наносить ракетные и беспилотные удары по гражданской инфраструктуре в Украине.
Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон в интервью УНИАН отметила, что Европейская комиссия поражена устойчивостью украинской энергосистемы, несмотря на войну и ракетные атаки россиян, однако перед Украиной стоят огромные вызовы.