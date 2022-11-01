Украина поименно знает, кто и за что в РФ должен ответить.

Главным идеологом и лоббистом уничтожения энергетической инфраструктуры Украины является заместитель администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в Тwitter.

"Главным идеологом и лоббистом уничтожения энергетической инфраструктуры Украины является заместитель АП РФ Сергей Кириенко, который по работе в "Росатоме" хорошо разбирается в сфере энергетики. Украина поименно знает, кто и за что в РФ должен ответить", - отметил он.

Видео дня

Поражение энергетической инфраструктуры Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников написал, что Россия должна быть признана в мире государством-террористом, поскольку продолжает наносить ракетные и беспилотные удары по гражданской инфраструктуре в Украине.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон в интервью УНИАН отметила, что Европейская комиссия поражена устойчивостью украинской энергосистемы, несмотря на войну и ракетные атаки россиян, однако перед Украиной стоят огромные вызовы.

Вас также могут заинтересовать новости: