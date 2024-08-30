Кириенко принимал непосредственное участие в организации псевдореферендумов на оккупированных территория Украины.

Первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко, который много лет является доверенным лицом Путина и входит в его ближайшее окружение, объявлено подозрение.

Как сообщает Служба безопасности Украины, Кириенко после начала полномасштабного вторжения РФ глава Кремля назначил "куратором" временно оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

"С мая 2022 года именно Кириенко курирует абсолютно все сферы принудительной интеграции временно захваченных территорий Украины в "законодательное поле" России", - отмечают в СБУ.

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Он принимал непосредственное участие в организации псевдореферендумов страны-агрессора и отвечал за итоги "голосования". Также Кириенко координирует деятельность оккупационных администраций страны-агрессора, в частности в "кадровых" вопросах.

"А осенью 2023 года он лично вручал гауляйтерам Пасечнику, Сальдо и Пушилину "документы" на назначение их руководителями местных оккупационных органов России", - сообщает СБУ.

Кириенко также уполномочен на координацию медиа-ресурсов Кремля, которые навязывают идеологию рашизма на временно захваченной части территории Украины.

Следователи Службы безопасности сообщили Кириенко о заочном подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, за пособничество в ведении агрессивной войны; за публичные призывы к умышленным действиям с целью изменения границ территории Украины; за оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, а также отрицание временной оккупации части территории Украины и глорификация лиц, осуществлявших вооруженную агрессию РФ против Украины; пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства вне пунктов пропуска.

Война в Украине - роль Кириенко

В ноябре прошлого года тогдашний секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что главным идеологом уничтожения энергетической инфраструктуры Украины является заместитель администрации Путина Сергей Кириенко. Он отметил, что Украина поименно знает, кто и за что в РФ должен ответить.

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что идея уничтожения энергетической гидротехнической инфраструктуры Украины является идеей Кириенко и остальной политической элиты РФ.

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