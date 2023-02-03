Награбленное оккупант "благополучно съел".

Украинские воины ликвидировали русского зэка-"вагнеровца", сидевшего за кражу куска мяса и нескольких сарделек.

Как сообщает OSINT-эксперт Иракли Комахидзе, ликвидирован наемник Владимир Коротков из Волгоградской области РФ. Его завербовали в "Вагнер" прямо из колонии.

"Ликвидированный в Украине ЧВКашник-зэк Владимир Коротков из Волгоградской области сидел за кражу 200 граммов вареной курятины и 300 граммов сарделек", - отметил Комахидзе со ссылкой на некролог.

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В российских соцсетях докладывают о ликвидации интересных персон. Например, так стало известно об уничтожении на войне серийного убийцы, воевавший в составе "вагнеровцев".

А недавно стало известно, что украинские воины ликвидировали зэка - "вагнеровца", который убил собственную мать и сестру. Садист облил своих родных бензином и поджег.

В боях "откобзонено" также бойца отряда "Барс", которого пропагандисты окрестили чуть ли не "Терминатором", а еще известно - десантника с сирийским опытом - героя русских сказок".

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