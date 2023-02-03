Оккупанта ликвидировали еще в прошлом году, но похоронили только два дня назад.

Украинские воины ликвидировали зека-"вагнеровца", убившего собственную мать и сестру.

Как сообщает OSINT-эксперт Иракли Комахидзе, 32-летнего наемника ЧВК "Вагнер" из Ростовской области Романа Лазарчука ликвидировали еще 17 декабря, но его тело вывезли только недавно и похоронили 1 февраля в родном городе.

Лазарчук был приговорен к 17 годам лишения свободы за убийство родной сестры и матери совершенные в 2014 году. Садист облил своих родных бензином и поджег.

Видео дня

ВСУ "минусуют" оккупантов

Недавно стало известно, что на войне в Украине ликвидирован российский "боевой поп" из РПЦ Александр Караулов вместе с целой пачкой других оккупантов во время эвакуации "трехсотых". Кроме того, уничтожен очередной "боевой поп", благословлявший российских солдат на убийство украинцев.

В российских соцсетях докладывают о ликвидации интересных персон. Например, так стало известно об уничтожении на войне серийного убийцы, воевавший в составе "вагнеровцев".

В боях "откобзонено" также бойца отряда "Барс", которого пропагандисты окрестили чуть ли не "Терминатором", а еще известно - десантника с сирийским опытом - героя русских сказок".

Вас также могут заинтересовать новости: