Салон начал досаждать жильцам верхних этажей, и они забили тревогу.

Министерство обороны Екатеринбурга сдавали здание для «салона эротического массажа», в котором работали проститутки.

Об этом сообщает SM News Екатеринбург.

Салон начал досаждать жильцам верхних этажей, и они забили тревогу. В частности, горожане жаловались на громкую музыку, стук каблуков и другие характерные звуки.

«Там проститутошная», - пожаловалась одна из женщин, проживающая над салоном, но в полиции не смогли ничем помочь. Они приходили в салон с проверками несколько раз, но не могли найти доказательства, что это бордель.

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В результате жительница Екатеринбурга решила сама поговорить с собственником салона и выяснила, что он арендует помещение у Министерства обороны.

Спустя некоторое время заведение проверили «как положено». В итоге в январе 2021 года был составлен протокол за занятие проституцией, на этом же адресе были выявлены факты незаконной продажи алкогольных напитков.

В Приволжско-Уральском территориальном управлении имущественных отношений Министерства обороны РФ заверили, что салон уже выселяют из-за нецелевого использования помещений.

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Автор: Денис Прядко