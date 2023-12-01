Девушка оставила пересмертную записку возле своего тела.

В Смоленской области РФ 15-летняя школьница совершила суицид. В своей смерти она обвинила учительницу по истории.

Как сообщает "База", тело девятиклассницы было обнаружено в ее квартире вечером 30 ноября. Рядом с телом был обнаружен телефон с планшетом, а также записка, адресованная учительнице по истории. В ней девочка попросила преподавателя быть мягче с детьми, потому что, по мнению школьницы, у многих детей из-за нее панические атаки и нервные срывы.

"Дети боятся, ненавидят и презирают вас как учителя. Вы доводите детей до нервных и панических атак", - писала девушка.

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Записку изъяли сотрудники Следственного комитета. В ближайшее время они планируют допросить учительницу.

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В РФ школьник совершил самоубийство из-за любви к другу. Тело 15-летнего Романа (имя изменено) нашли в одном из заброшенных домов. Рядом со школьником был лишь рюкзак, пустые блистеры от антидепрессантов, а также предсмертная записка - в ней парень объяснил, что на самоубийство его подтолкнули чувства к товарищу.

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