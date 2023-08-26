Оккупант с ярким позывным последовал за своим бывшим "командиром" Пригожиным.

Под Бахмутом самоликвидировался "музыкант" Евгения Пригожина - "Бибер". Речь идет об оккупанте, которого основатель ЧВК "Вагнер" оставил помогать кадровым частям РФ при ротации позиций.

О его вероятной кончине сообщил телеграм-канал "ЧП Крым". Подмечается, что "Бибера" скосили превосходящие силы Украины.

"Известный по Бахмуту "музыкант" Бибер погиб три недели назад в бою с превосходящими силами противника", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 мая Пригожин объявил, что выводит свои подразделения из-под Бахмута и оставляет на подмогу армии РФ двух боевиков - "Долика" и "Бибера".

23 июня стало известно о казни Пригожина. Вероятно, теперь Бахмутский фронт "Долик" будет "защищать" один.

В РФ ликвидировали Пригожина после истории с бунтом

Напомним, вечером 23 августа росСМИ сообщили о крушении частного самолета Пригожина: на его борту находилось 10 пассажиров, включая командиров ЧВК "Вагнер" и самого Пригожина. Предполагается, что никто не выжил, хотя Россия нашла черные ящики самолета только через день после "трагедии".

Официально в РФ Пригожина "похоронили", однако некоторые эксперты не исключают, что он мог инсценировать смерть. Часть экспертов полагает, что Пригожина убрал Путин в отместку за его неудачную попытку бунта в июне. Рассматриваются разные версии: начиная от бомбы в ящике с вином, который якобы был на самолете, заканчивая хитрым планом главного "отравителя" РФ, работающего в ГУР.

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