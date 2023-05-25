На кадрах виден процесс якобы вывода подразделений российских наемников из города.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о выводе подразделений своих наемников из Бахмута Донецкой области.

Видео с процессом якобы начала вывода "вагнеровцев" опубликовала пресс-служба Пригожина. Сам он позирует на кадрах рядом с людьми в военной форме.

"Выходим в тыловом районе... До 1 июня все соберемся, (позиции - УНИАН) передадим военным", - заявил Пригожин.

Видео дня

Затем он прошелся на фоне разрушенной многоэтажки и пообщался с экипажами боевой техники. Во время общения с "вагнеровцами" Пригожин еще раз сообщил им, что до 1 июня все подразделения ЧВК выйдут в тыл на отдых. Потом будет "новая задача".

"Мы выводим подразделения из Бахмута. Сейчас 5 утра, 25 мая. К 1 июня основа часть перебазируется в лагеря. Передаем позиции военным. Боекомплект, позиции, все, в том числе и сухпаек. Но, если военным будет трудно, безусловно, мы оставим тех, кто имел основную роль в захвате Бахмута. Все думают, каким образом действовала ЧВК "Вагнер". Влияло два фактора и два человека, которых мы оставляем военным. Это "Бибер" и "Долик". Как только будет нужно, они станут на пути украинских военных", - заявил Пригожин.

Выход "вагнеровцев" из Бахмута

20 мая Евгений Пригожин заявил, что его наемники "захватили" Бахмут Донецкой области, а 25 мая начнут выходить из города.

Заявление "повара Путина" прокомментировал спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, группировка ЧВК "Вагнер" по сути была разбита на Бахмутском направлении.

Вчера главарь "Вагнера" Евгений Пригожин признал, что российская армия несет огромные потери в Украине - значительно больше, чем в Афганистане.

По его словам, в Бахмуте ликвидировано поровну зэков-наемников и кадровых "вагнеровцев" - итого якобы 20 тысяч трупов. Для того, чтобы эта информация не вызвала взрыв в российском обществе, главарь "Вагнера" сразу соврал, что потери ВСУ якобы в несколько раз выше.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин не поверил ему и подробно прокомментировал данные. По его словам, каждый второй "вагнеровец" попал в категорию безвозвратных потерь.

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