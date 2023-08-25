Российские бизнесмены в результате смерти Евгения Пригожина получили четкий сигнал от Путина.

Авиакрушение бизнес-джета в Тверской области напугало российские элиты. Окончательно стало понятно, что Евгения Пригожина уничтожил Кремль, после того, как заметили, что "черные ящики" с разбитого самолета не могли найти более суток по удивительному стечению обстоятельств, передает The New York Times.

"Все напуганы. Просто все теперь видят, что возможно все. Никогда еще человек, занимавший столь важное место в российском истеблишменте, не был убит в результате покушения, вероятно, заказанного государством. И элиты этот сигнал поняли", - пишет издание.

Любой, кто проявит нелояльность, будет рассматриваться российским государством как враг, которого необходимо ликвидировать, отмечают источники The New York Times.

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"После этого выступать против войны никто не будет. Риски гигантские. Миллиардеры начали принимать дополнительные меры безопасности", - пишет издание.

Смерть Пригожина - что известно

23 августа в Тверской области РФ разбился самолет главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, на борту которого находилось 10 человек. Никто не выжил, в том числе Пригожин.

Аналитики Института изучения войны считают, что Путин отдал приказ ликвидировать Пригожина. При этом в британской разведке заявили, что президент РФ посещал военный штаб в Ростове-на-Дону, который в июне захватывали "вагнеровцы".

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