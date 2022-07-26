Ликвидировано 35 мотострелковых и 10 танковых полков.

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации Вооруженные силы Украины уничтожили пять вражеских общевойсковых армий.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

По его словам, украинские военнослужащие уничтожили 1 730 вражеских танков и 3 950 бронированных машин. Это примерно 54 и 124 батальонных комплекта соответственно.

"Сейчас получается, что мы полностью уничтожили в Украине 35 мотострелковых полков и 10 танковых полков. Это выходит 10 мотострелковых дивизий или пять общевойсковых армий. Пять общевойсковых армий здесь похоронили из 10 наличных в Российской Федерации", - сказал Арестович.

Также он сообщил, что защитники Украины уничтожили 14 дивизионов РСЗО и 70 дивизионов ствольной артиллерии РФ.

Ранее эксперты подсчитали минимальные потери Российской Федерации на войне в Украине.

Тем временем директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Соединенные Штаты Америки оценивают потери России в Украине "в районе 15 тысяч убитых и где-то в три раза больше раненых".

Как сообщал УНИАН, ранее ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт Росгвардии на Херсонском направлении.

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