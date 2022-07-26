У российских оккупантов фиксируется системная проблема с пополнением личным составом.

Россия пытается набрать наемников для войны против Украины в странах Центральной Азии и среди заключенных преступников.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"У противника фиксируется системная проблема с пополнением личным составом – Российская Федерация уже пытается набрать наемников из числа граждан стран Центральной Азии, представителей отдаленных регионов и заключенных преступников", - говорится в сводке.

Напомним, в Генштабе также сообщили, что военнослужащие Вооруженных сил Украины успешно отбили несколько штурмов русских захватчиков на разных направлениях.

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