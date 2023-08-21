По его словам, причины громких звуков в городе объяснили военные.

В понедельник, 21 августа, Ростов-на-Дону всколыхнула серия мощных взрывов.

Как сообщают российские Телеграм-каналы, в городе прогремело несколько мощных взрывов. Пропагандисты уверяют, что это звуки работы ПВО.

Местные сообщают, что сильнее всего взрывы были слышны в западных районах города. Официальных комментариев пока нет.

Тем временем в сети появилось видео с камер видеонаблюдения, на которых слышны взрывы. Очевидцы сообщают, что от силы взрывов у них дрожали стекла, некоторые даже получили трещины.

Губернатор Ростовской области уже прокомментировал взрывы в городе. Причина оказалась неправдоподобной.

"Военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук. Прошу сохранять спокойствие", - заявил он.

Тревожный день в РФ

Утром в Минобороны РФ заявили, что ВСУ пытались атаковать российскую территорию дронами самолетного типа.

Уже впоследствии во всех московских аэропортах объявили режим "Ковер". Из-за этого было задержано несколько рейсов на вылет и на прилет. Этот режим объявляют, если в воздушном пространстве обнаруживают неизвестные воздушные суда и другие объекты.

За несколько часов в Подмосковье снова прогремели взрывы. Очевидцы сообщают, что сработала ПВО.

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