Всего в тесте 23 вопроса.

В России ученикам 7-10 класса задали пройти тест под названием "Армия моей страны" на знание службы в российской армии.

Об этом пишет kommersant.ru со ссылкой на маму одного из гимназистов в Екатеринбурге.

Отмечается, что тест можно пройти в электронном формате. Оценки за прохождение теста не будут ставить.

Всего в тесте 23 вопроса. Среди них, например, предлагается ответить, правдиво ли высказывание, что у российской армии есть войска, "способные быстро и эффективно реагировать на возникающую опасность" или же "защита отечества – священный долг и почетная обязанность".

Как отметили в департаменте образования, это не тест, а анкета, которую составили в рамках подготовки к 23 февраля. Ответить на вопросы якобы предлагают только желающим, не в обязательном порядке.

Напомним, ранее сообщалось, как в России детей заставили изобразить надгробные памятники погибших красноармейцев на "детском представлении" в честь празднования Дня победы 9 мая.

Вас также могут заинтересовать новости: