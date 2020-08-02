"За ВДВ!": в России десантники устроили побоище в парке (видео)

Четверых участников драки задержали.

В Москве в Парке Горького десантники подрались с росгвардейцами.

Видео с места событий опубликовали в YouTube.

По словам очевидцев, все началось с того, что один из десантников ударил сотрудника Росгвардии.

Сообщается, что в итоге четверых участников драки задержали, один росгвардеец получил травмы.

Как известно, 2 августа в России отмечают день Воздушно-десантных войск.

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