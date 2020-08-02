"За ВДВ!": в России десантники устроили побоище в парке (видео)
21:28, 02 августа 2020Русский міръ
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Четверых участников драки задержали.
Один росгвардеец получил травмы / скриншот
В Москве в Парке Горького десантники подрались с росгвардейцами.
Видео с места событий опубликовали в YouTube.
По словам очевидцев, все началось с того, что один из десантников ударил сотрудника Росгвардии.
Сообщается, что в итоге четверых участников драки задержали, один росгвардеец получил травмы.
Как известно, 2 августа в России отмечают день Воздушно-десантных войск.
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