В мае стало известно, что Украина получила сотни беспилотников австралийской компании SYPAQ.

Во время атаки на военный аэродром в российском Курске Украина использовала австралийские беспилотники "SYPAQ". Такое мнение публикет близкий к ВКС РФ телеграмм-канал Fighterbomber.

Пропагандистский паблик страны-террористки отмечает, что эти дроны изготовлены полностью из пропитанной воском бумаги и резинок, что делает их практически незаметным для радиолокационных систем (РЛС).

Он отмечает, что такие БПЛА могут нести 4-5 килограмм груза в варианте камикадзе. "Сегодня ночью украинцы использовали их кучей, вперемешку с дронами с боевой частью и с пустыми дронами", - говорится в сообщении.

Видео дня

Также отмечается, что данные беспилотники могут оснащаться электрическими двигателями. И, мол, если атаковавшие Курск БПЛА были оснащены такими двигателями, это значит, что "запускали их не из Украины".

Также ТГ-канал рассказал, что на атакованном курском аэродроме установлена "стандартная защита". "Глушилки GPS сигнала, частот "Старлинка" и известных частот управления дронами. Пулемёты с трассерами и прицелами ночного видения и теплаками. Прожектора. Ну и конечно габионы, мешки с песком и сетки где это возможно", - сказано в сообщении.

Атака на эеродром Курска - что известно

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, в ночь на 27 августа контрразведка СБУ осуществила спецоперацию по российскому аэродрому в Курске, запустив 16 БПЛА. Там на момент атаки находились средства ПВО и часть авиафлота России.

В СБУ полагают, что почти все дроны достигли заданной цели. Российская ПВО, вероятно, смогла "словить" лишь три БПЛА.

Что известно о БПЛА SYPAQ

В мае стало известно, что Украина получила сотни беспилотников PPDS австралийской компании SYPAQ.

В зависимости от модели дрон может приподнять до 3 кг или 5 кг, нести груз в течение 1-3 часов в зависимости от нагрузки на дальность в 40-120 км. Основная задача беспилотников - доставка боеприпасов, еды и медикаментов непосредственно на передовую. При этом их можно использовать для многих типов задач, выходящих за рамки его первоначальной конструкции.

Вас также могут заинтересовать новости: