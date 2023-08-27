Во время атаки на военный аэродром в российском Курске Украина использовала австралийские беспилотники "SYPAQ". Такое мнение публикет близкий к ВКС РФ телеграмм-канал Fighterbomber.
Пропагандистский паблик страны-террористки отмечает, что эти дроны изготовлены полностью из пропитанной воском бумаги и резинок, что делает их практически незаметным для радиолокационных систем (РЛС).
Он отмечает, что такие БПЛА могут нести 4-5 килограмм груза в варианте камикадзе. "Сегодня ночью украинцы использовали их кучей, вперемешку с дронами с боевой частью и с пустыми дронами", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что данные беспилотники могут оснащаться электрическими двигателями. И, мол, если атаковавшие Курск БПЛА были оснащены такими двигателями, это значит, что "запускали их не из Украины".
Также ТГ-канал рассказал, что на атакованном курском аэродроме установлена "стандартная защита". "Глушилки GPS сигнала, частот "Старлинка" и известных частот управления дронами. Пулемёты с трассерами и прицелами ночного видения и теплаками. Прожектора. Ну и конечно габионы, мешки с песком и сетки где это возможно", - сказано в сообщении.
Атака на эеродром Курска - что известно
Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, в ночь на 27 августа контрразведка СБУ осуществила спецоперацию по российскому аэродрому в Курске, запустив 16 БПЛА. Там на момент атаки находились средства ПВО и часть авиафлота России.
В СБУ полагают, что почти все дроны достигли заданной цели. Российская ПВО, вероятно, смогла "словить" лишь три БПЛА.
Что известно о БПЛА SYPAQ
В мае стало известно, что Украина получила сотни беспилотников PPDS австралийской компании SYPAQ.
В зависимости от модели дрон может приподнять до 3 кг или 5 кг, нести груз в течение 1-3 часов в зависимости от нагрузки на дальность в 40-120 км. Основная задача беспилотников - доставка боеприпасов, еды и медикаментов непосредственно на передовую. При этом их можно использовать для многих типов задач, выходящих за рамки его первоначальной конструкции.