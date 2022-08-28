Женщина якобы получала сообщение о том, как правильно поджигать машины.

В России заявили, что автомобиль заместителя начальника Генштаба РФ подожгла пенсионерка, которую похитили и загипнотизировали украинцы".

Об этом сообщает российский паблик "Лента дна".

По версии зятя пенсионерки, накануне инцидента 65-летняя женщина якобы получала сообщения о том, как правильно поджигать машины.

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Мужчина уверен, что ее "завербовали украинские спецслужбы. В то же время никаких доказательств своих слов он предоставить не смог.

Как писал УНИАН, вчера, 27 августа неизвестные подожгли машину топ-чиновника Генштаба РФ. Позже силовики задержали 65-летнюю женщину, которая выступала против войны и якобы пела "Азов - сила".

Раньше в авто подорвалась кремлевская пропагандиста и дочь русского неонациста Дарья Дугина. В Москве нашли "украинский след", хотя Киев свою причастность отрицает.

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