В России вообще есть приличное сопротивление путинскому режиму, отметил он.

Советник главы ОП Алексей Арестович рассказал о действующих партизанах в России.

Об этом шла речь в разговоре Арестовича с российским юристом Фейгиным.

"В России вообще вовсю действуют ячейки "Легионов Свободы России". Отважные молодые люди валят поезда, рвутся склады возле аэродромов, жгут машины, военкоматы. В России вообще есть приличное сопротивление путинскому режиму. Люди бьются за свободу России. "Легион" ширится и растет. Если в начале это все начиналось по принципу несколько десятков человек, то сейчас это хороший батальон, я вам скажу", - прокомментировал Арестович. Відео дня:

Людям, которые поступают в "Легион" в Украине, дают лучших инструкторов, вооружают по первому классу: "Потому что отдают должное бойцам, которые рискнули всем".

Как писал УНИАН, 27 августа неизвестные подожгли машину топ-чиновника Генштаба РФ. Позже силовики задержали 65-летнюю женщину, выступавшую против войны и якобы певшую "Азов – сила".

Ранее в машине подорвалась кремлевская пропагандиста и дочь российского неонациста Дарья Дугина. В Москве нашли "украинский след", хотя Киев свою причастность отрицает.

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