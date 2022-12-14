Эту услугу предоставляют дистанционно без присутствия заказчика.

В России начали продавать паспорта гражданина Украины и свидетельства о рождении.

Соответствующие объявления появились на российском ресурсе Avito. В описании к паспортам указано, что их наличие якобы гарантирует пересечение границ с европейскими странами.

Объявления о продаже украинских паспортов с сайта уже исчезло, зато появилось еще одно - о продаже свидетельства о рождении в Украине. Автор объявления отмечает, что находится в Севастополе, но услугу предоставляет дистанционно.

Видео дня

Как Avito помогает россиянам во время войны

Как сообщал УНИАН, в российскую армию ищут людей на Avito. Нидерландская компания Prosus (холдинг Naspers), которой предстоит Avito молчит о массовых объявление о срочной службе в российской армии на их площадке.

Кроме того, россияне выставили на продажу медали "За освобождение Мариуполя". Награды оккупанты оценивают в несколько сотен рублей.

Вас также могут заинтересовать новости: