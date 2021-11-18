Из-за махинаций страдают жители близлежащих многоэтажек, которые теперь не могут подъехать к своим домам.

В РФ чиновники решили продать землю под застройку, но им "помешало" озеро. Однако находчивые россияне нашли выход - они просто "закрасили" водоем на карте застроек и все-таки сумели заработать на продаже участка.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Mash в Сибири".

Инцидент произошел в Новосибирске. Рядом с озером Серебряное внезапно появился элитный ЖК, из-за которого у жителей близлежащих старых многоэтажек начались проблемы. Люди не могли проехать к своим домам, так как новостройки выстроили прямо у озера и перегородили дорогу.

Люди решили проверить кадастровую карту и установить, законна ли постройка у озера. На карте они увидели, что ЖК частично стоит на воде, то есть застройщик якобы завладел частью озера. Однако на карте самой застройки водоема нет - его просто "закрасили".

Читайте также"Мама, папа, помогите": россиянин 20 лет провел в рабстве, пока семья ходила к гадалкам (видео)Строительные махинации не только нарушили законы, также они лишили людей возможности проезжать к своим домам. Владелец ЖК, построенного у озера ранее, подал в суд на застройщика, который решил "втиснуться" на уже занятой территории. Теперь ситуацией займутся правоохранители. Однако накажут ли чиновников, которые "зарисовали" озеро ради наживы, остается загадкой.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в РФ задержали депутата-коммуниста, который учил ребенка пользоваться секс-игрушкой. Подозреваемый в педофилии отказывается пройти допрос на детекторе лжи.

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Автор: Виолетта Орлова